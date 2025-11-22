Las Casas Andaluzas de Valencia reconocen a la Junta de Andalucía por su ayuda tras la dana

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha sido distinguida por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana por el apoyo prestado tras la dana del 29 de octubre de 2024. En nombre del Gobierno andaluz, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha recogido este sábado este reconocimiento, acompañado del viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, en el transcurso de un acto durante la celebración del primer encuentro de presidentes de Casas Andaluzas de Valencia que está teniendo lugar este fin de semana a lo largos de varios puntos de la comunidad.

Según ha comunicado el Gobierno andaluz en una nota, el consejero ha afirmado que recibe "con orgullo y con un cariño enorme este reconocimiento, porque viene de quienes llevan años manteniendo viva la identidad andaluza fuera de nuestra tierra".

Acompañado por la presidenta de las Casas Andaluzas de Valencia, Puri Torres, y varios de sus representantes, Bernal ha concretado que el papel de estas entidades fuera de nuestro territorio "son familia" y todo ello se manifestó "con más fortaleza y unidad que nunca" durante "esos días fatídicos en los que sufrieron los daños del temporal".

En ese sentido, ha indicado que las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno andaluz, destinadas a paliar los daños materiales causados por la dana, "permitieron financiar reparaciones, reformas, mantenimiento de sedes y reposición de equipamiento en entidades como la Asociación Cultural Andaluza de Alfafar, la de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz 'Amigos del Sur' de Xirivella, la Asociación de Requena y el Centro Cultural Andaluz de Alaquàs". Para ello, la Junta habilitó una modificación presupuestaria que permitió crear una línea específica destinada a apoyar a las Casas Andaluzas afectadas.

Así, Bernal ha agradecido "profundamente" la labor de estas entidades, puesto que mantienen "encendida" esa luz que "todos reconocemos como profundamente andaluza" y ha incidido en que "mientras sigamos caminando juntos, la cultura andaluza seguirá viva, fuerte y presente allá donde haya un andaluz dispuesto a compartirla".

Además, el consejero ha subrayado el "papel esencial" que desempeñan las Casas Andaluzas como "embajadoras de nuestra tierra", y ha indicado que desde la Junta "se valora el trabajo de estas entidades por mantener vivas las tradiciones, crear comunidad y transmitir el legado andaluz a nuevas generaciones". En contexto, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha detallado que "se va a continuar impulsando políticas que fortalezcan la red de entidades andaluzas porque Andalucía viaja con su gente, y vosotros hacéis posible que nuestras raíces sigan creciendo a cientos de kilómetros".