Catalina García defiende una "inversión récord" en la sanidad andaluza con "un 45% más y 25.000 nuevos profesionales"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido este domingo que "el Gobierno andaluz lleva cinco años trabajando por mejorar la sanidad pública de la comunidad, con una inversión récord en la historia de la región". Así, ha subrayado que "desde 2019 se ha incrementado el presupuesto en un 45%, con 4.400 millones más". "Sanidad partía de un PIB del 6,1%, en la actualidad está en el 7,5%", ha apostillado.

Asimismo, ha esgrimido que la sanidad pública andaluza "cuenta actualmente con 25.000 profesionales más, para los que se ha aumentado un 51% el presupuesto".

Sobre este asunto, ha remarcado los tres acuerdos en Mesa Sectorial, que "han supuesto 330 millones extra anuales en mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de la salud". Además, ha valorado las ofertas de empleo público y de traslados, que "supondrán, a finales de este año, tener estabilizado al 94% de la plantilla del Sistema Sanitario Público de Andalucía".

Por otro lado, y coincidiendo igualmente con las manifestaciones convocadas en demanda de mejoras en el sistema sanitario, la consejera ha destacado la apertura de 62 centros sanitarios nuevos, entre los que se encuentran 25 centros de Atención Temprana, en una nota de prensa. Al hilo de lo anterior, ha incidido en los 678 millones de euros destinados a renovar y modernizar el equipamiento tecnológico del Servicio Andaluz de Salud.

"La apuesta por la salud pública es decidida: más infraestructuras, mejor tecnología y mejores condiciones laborales para los profesionales", ha resaltado para indicar que "todo ello se hace con el mayor presupuesto de la historia, aunque aún quedan muchas cosas por hacer", ha agregado, tras cerrar Andalucía 2023 con una inversión de 1.590 euros por habitante en sanidad, por debajo de la media nacional de 1.630 euros por persona, aunque con un avance de cuatro puestos en los últimos tiempos.

Al respecto, García ha indicado que "el mayor problema" que existe en la actualidad en el Sistema Nacional de Salud es el déficit de facultativos. Un problema, ha dicho, compartido con todas las comunidades autónomas. En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno de España no ha emprendido medidas para paliar esta situación". "Un trabajo que tampoco realizaron los anteriores gobiernos de la Junta", ha apostillado.

"Los gobiernos andaluces anteriores sabían los médicos que se iban a jubilar, y no aumentaron las plazas", ha recalcado al tiempo que ha concretado que "de aquí a 2030 casi 9.000 profesionales se jubilan, de los que 2.917 son de Atención Primaria". Igualmente, ha señalado Andalucía es "la comunidad que más plazas oferta en Medicina Familiar pero no se pude ofertar más porque el Ministerio no modifica ni flexibiliza los criterios para poder acreditar nuevas unidades docentes". "Hay de 500 cupos en Atención Primaria que se han quedado vacíos por jubilaciones que no se pueden cubrir por la falta de facultativos", ha añadido.

En este punto, ha hecho hincapié en que Andalucía, desde 2019, ha aumentado un 30% el número de plazas MIR. "Gracias a las mejoras laborales de los profesionales de la salud, actualmente se quedan en Andalucía el 90% de los MIR que acaban su formación, lo que ha permitido tener 4.900 médicos más que en el año 2018".

"Los datos avalan la apuesta decidida de un Gobierno que en cinco años le ha dado la vuelta al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Aunque, insisto, queda mucho por hacer". Y ha continuado: "Agradecemos a los profesionales su esfuerzo. Gracias a ellos, hoy en el 75% de los centros de salud se atiende de manera presencial en 48 horas y, en los centros hospitalarios, a través de las continuidades asistenciales y los autoconciertos, se está consiguiendo reducir las listas de espera".

Y es que Andalucía cerró 2023 con 142.507 pacientes en las listas de espera quirúrgica, de los que 53.014 estaban fuera del decreto de garantías, unos 17.000 más que los 36.004 que se encontraban en esa situación seis meses antes, en junio de 2023.

Así, la consejera ha destacado el Plan de Garantía Sanitaria iniciado este año con "el objetivo de reducir un 60% la lista de espera quirúrgica fuera de plazo y un 18% la lista general de espera quirúrgica". Para ello, ha indicado que "el Gobierno de Andalucía ha dedicado más de 283 millones, de los cuales 163 millones se van a ejecutar con medios propios". "Gracias a este Plan, en menos de un mes se ha reducido la lista de espera quirúrgica fuera de plazo en más de un 6%, con 3.300 pacientes menos", ha determinado.

LA JUNTA APUESTA POR LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

En XXVI Carrera Popular por la Salud y Caminata Inclusiva, organizada por la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Jaén, la consejera de Salud ha instado a los andaluces a adoptar hábitos de vida saludables. También han participado en ella la viceconsejera, María Luisa del Moral; el alcalde de Jaén, Agustín González, y la delegada territorial, Elena González, entre otras autoridades y representantes de colegios profesionales, asociaciones de pacientes.

En total, han participado 2.300 personas, 800 más que en la edición de 2023, y con 21 colegios. En este contexto, García ha dado el pistoletazo de salida de la carrera y ha participado en la entrega de premios. En este marco, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, ha incidido en que "con reglas muy sencillas los ciudadanos pueden dirigir un proyecto de vida saludable, evitando enfermedades que se pueden prevenir, como las patologías cardiovasculares, la diabetes o el cáncer".

"En esta carrera se visibiliza la apuesta con la salud: con ejercicio físico, dieta mediterránea, bienestar emocional, sueño reparador y un uso correcto de las tecnologías", ha apuntado para así aclarar que "se va involucrar a todos en esta tarea, desde ayuntamientos y entidades locales a equipos deportivos y la sociedad, para que se unan a este proyecto de vida saludable".

En esta semana, como ha recordado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia para la Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030. Este plan tiene entre sus objetivos la promoción de hábitos de vida saludable mediante intervenciones en políticas y entornos y la dinamización de activos comunitarios para la salud.

Este último objetivo tiene como finalidad incrementar los niveles de lactancia materna y el consumo de alimentos saludables en detrimento de los no saludables; aumentar los niveles de actividad física y disminuir los hábitos sedentarios; incrementar las horas y la calidad del sueño en la población e incrementar la percepción de calidad de vida y de bienestar emocional. Así como incrementar la percepción de satisfacción con las relaciones sexuales para todas las partes; disminuir el tiempo dedicado al uso de aparatos electrónicos, en detrimento del tiempo dedicado a familiares y amistades; e incrementar las recomendaciones a la ciudadanía sobre activos comunitarios que facilitan una vida saludable.

En este marco, García ha recordado los factores determinantes que provocan las enfermedades crónicas no transmisibles, que suponen el fallecimiento de 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. En este sentido, ha recalcado "son evitables, lo que evidencia que la promoción de la salud es una buena estrategia para frenar y, a largo plazo, invertir estas condiciones".

En concreto, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (nueve millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones), siendo estos cuatro grupos de enfermedades responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles.