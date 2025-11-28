CEIP Valdés Leal de Sevilla recibe una inversión superior a 558.000 euros para reactivar las obras del comedor escolar

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, junto con el director del CEIP Valdés Leal - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este viernes de que se encuentra ejecutando, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, las obras para terminar la construcción del comedor escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Valdés Leal de Sevilla, una actuación que cuenta con un inversión total de 558.146,70 euros.

Según ha informado la Junta en una nota, la actuación supondrá la finalización del edificio del comedor, ubicado en el extremo suroeste de la parcela y que contará con unos 350 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sala de comedor, cocina para gestión in situ, vestuarios para el personal, vestíbulo y núcleo de aseos para el alumnado.

La obra del comedor del CEIP Valdés Leal, recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, fue adjudicada por primera vez en 2019, pero fue, asegura la Junta, "abandonada por la empresa contratista en 2020 sin llegar a iniciar los trabajos". Tras una nueva licitación, las obras fueron adjudicadas e iniciadas, "pero en mayo de 2024, estando los trabajos al 21,32% de ejecución, la constructora se declaró en concurso de acreedores, lo que obligó a llevar a cabo otra resolución de contrato, a modificar el proyecto y volver a contratar de las obras".

Finalmente, en enero de 2025 se licitaron por tercera vez las obras del comedor, pero quedaron desiertas, lo que forzó una nueva actualización del proyecto y contratación de obra. Esta última se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicios de las obras de hasta un millón de euros.

Durante la jornada, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, acompañado por el director del colegio, ha visitado el centro para conocer in situ el resultado de la inversión.

Durante la cita, Araúz ha enmarcado la "firme apuesta de la Junta por mejorar las infraestructuras educativas y garantizar que el alumnado disponga de espacios dignos y adecuados".