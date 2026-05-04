El Centro Andaluz de las Letras arranca mayo con cinco actividades literarias durante la primera quincena en Sevilla

Retrato de Diego Vaya. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, plantea en Sevilla cinco actividades literarias en la primera quincena de mayo. En la lista de autores figuran Lorenzo Silva, Diego Vaya, Mayte Gómez Molina, Natalia Moreno y Edurne Portela.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, abordarán sus novedades editoriales en diferentes espacios colaboradores del Centro como el Cicus, la Biblioteca Pública Infanta Elena y el Enclave monumental de San Isidoro del Campo, Santiponce, entre el 5 y el 13 de mayo.

En concreto, el autor que abre la programación del mes será Lorenzo Silva y su novela 'Con nadie' (editorial Destino) sobre la figura de Miguel Campins, un militar culto que atravesó las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y los años convulsos de la República, "manteniéndose fiel a sí mismo". Silva conversará con el público sobre el proceso creativo de la obra el martes, 5 de mayo, a las 19,00 horas en el Cicus. La Administración autonómica ha apostillado que los interesados deben reservar previamente en su web.

Por su parte, Diego Vaya dialogará sobre su nueva obra 'Al final de las voces' (Fundación Lara), XLV Premio de Novela Felipe Trigo, donde recrea "una atmósfera opresiva y combina los planos narrativos del presente y el pasado en torno a la desaparición de una joven estudiante de periodismo en los años setenta".

En esta cita le acompañarán el profesor de Literatura Española e Iberoamericana de la Universidad de Sevilla (US) Jaime Galbarro García, y el editor, escritor y crítico literario Ignacio F. Garmendia. El público está citado el miércoles, 6 de mayo, a las 19,00 horas nuevamente en el Cicus. Las entradas pueden reservarse en la web.

Al día siguiente la poeta y artista Mayte Gómez Molina abordará su debut en la narrativa con la novela 'La boca llena de trigo' (Anagrama) sobre "la dificultad de hacerse un lugar y sobre el uso del arte como forma de expresión en un mundo competitivo que lleva inevitablemente a la autoexigencia". Junto al también escritor Isaac Rosa dialogará sobre el proceso creativo de la publicación en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, la cineasta Natalia Moreno reunirá a los lectores en torno a su obra 'Madonna no nació en Wisconsin' (Editorial Galaxia Gutenberg) en conversación con la compositora y creativa musical Elena Córdoba, conocida como Novia Pagana. Moreno, formada en dramaturgia y con proyectos cinematográficos reconocidos con el Goya o el Forqué, ha publicado su primera novela, "una historia tejida con memorias, heridas y reinvención". La cita será el 12 de mayo a las 19,00 horas en el Cicus, con entradas disponibles bajo reserva en su web.

Cierra la programación quincenal un encuentro con Edurne Portela y los clubes de lectura de las Bibliotecas Municipales del Aljarafe sobre su obra literaria al completo. La profesora y doctora en Literatura Hispanoamericana ha publicado varias novelas y ensayos como 'El eco de los disparos', que reivindica la cultura como herramienta para dirimir el pasado de violencia en Euskadi, 'Mejor la ausencia' --Premio 2018 al mejor libro del año de ficción del Gremio de Librerías de Madrid--, o 'Los ojos cerrados' --Premio Euskadi de Literatura--. Su libro más reciente es 'Maddi y las fronteras'. El patio de los naranjos del Monasterio San Isidoro del Campo será escenario de esta sesión el miércoles, 13 de mayo, a las 17,30 horas.

Además, el Centro Andaluz de las Letras continuará su programación de mayo con autores como Juan Cruz, Fernando Belzunce, Eider Rodríguez, Jesús Carrasco, Carolina Yuste y José Antonio Santano.