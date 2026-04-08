El Centro Andaluz de las Letras celebra seis citas literarias en Sevilla con Raquel Congosto o Carlos Zanón, entre otros

Raquel Congosto - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado en Sevilla seis citas literarias a lo largo de abril.

Según ha indicado la Junta en una nota, la agenda cuenta con autores tan diversos como la autora Raquel Congosto, el poeta Abraham Guerrero, el reconocido Carlos Zanón, el colaborador de la Sexta Antonio Maestre, la escritora Sara Torres, y la joven escritora Lana Corujo abordarán sus últimas obras publicadas.

Las actividades se realizarán en diferentes ubicaciones con las que el Centro colabora habitualmente, tales como la Biblioteca Pública Infanta Elena, el CICUS y el Centro de Documentación María Zambrano.

La primera actividad del Centro contará con Raquel Congosto, autora de 'Amiga mía' (Editorial Blackie Books), primera novela publicada en torno a las cicatrices que quedan cuando pierdes una amiga. Conversará con sus lectores y lectoras sobre el duelo invisible que deja la ruptura de la amistad el próximo jueves 9 de abril a las 18,30 horas en el Centro de Documentación María Zambrano. La actividad está dirigida a los miembros del club de lectura del centro y a público general hasta completar aforo.

La siguiente cita será un encuentro con el poeta Abraham Guerrero, que se lanza por primera vez a la novela para narrar la historia de Manuela Saborido Muñoz, Manolita Chen, cabaretera y diva queer nacida en Arcos de la Frontera en 1943 y represaliada durante décadas.

El autor, galardonado con los premios de poesía Adonáis 2020 y El Ojo Crítico de RNE 2021, conversará con Diego Vaya, ganador del premio Felipe Trigo 2025, así como con la propia protagonista de la obra, Manolita Chen, el viernes 10 de abril a las 19,00 horas en el CICUS. La entrada, de carácter gratuita, requiere inscripción previa en su web.

La semana siguiente llega una cita muy esperada para los amantes de la novela negra, género que tiene su propio espacio en la programación a través del ciclo 'Círculo Negro' sobre novela negra contemporánea que el Centro ha puesto en marcha en todas las provincias.

En esta ocasión, Carlos Zanón conversará sobre su nueva novela, 'Objetos perdidos' (editorial Salamandra), con el escritor y crítico cultural Fran G. Matute. En esta obra, el escritor se adentra en los rincones más oscuros de Barcelona con una historia que combina sensibilidad y crudeza, llena de suspense, sobre la que transitan personajes complejos y extraviados, víctimas de sus decisiones y de un entorno implacable.

Sus seguidores podrán encontrarle el martes 14 de abril en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena a las 19,00 horas, con entrada libre.

Un día más tarde, el miércoles 15, está prevista la visita de Antonio Maestre, analista habitual de la Sexta en diferentes programas, con motivo de la publicación de su ensayo 'Me crie como un fascista' (editorial Seix Barral) acompañado por el escritor Isaac Rosa.

En este libro su autor se pregunta por qué se produce la radicalización ultra de las personas que nunca han sido extremistas y reflexiona de forma íntima y emocional sobre su propia experiencia para ofrecer una aproximación al auge del nuevo fascismo. Esta charla tendrá lugar a las 19,00 horas en la misma biblioteca con entrada libre.

La programación continúa con una de las autoras del momento, Sara Torres, para dialogar sobre su último ensayo titulado 'El pensamiento erótico' (Reservoir Books), obra que propone una reflexión sobre el deseo, el placer y el cuerpo fuera del binarismo heterosexual dominante. Estará acompañada por María Naranjo y Elena Mosquera del colectivo La Golfa con el objetivo de romper las ideas creadas por la cultura occidental sobre el cuerpo y el sexo. De nuevo la biblioteca acogerá la actividad a las 19,00 horas del jueves 16 de abril.

El Centro Andaluz de las Letras programa, en la última semana de abril, una autora emergente como Lana Corujo, Premio Javier Morote a la Mejor Autora Revelación y Librería de Mujeres 2025 por la novela 'Han cantado bingo' (Editorial Reservoir Books).

La joven aborda en este libro la adolescencia y la complicidad de dos hermanas con un lenguaje poético y metafórico. Sobre la trama y el proceso creativo de la obra conversará con el poeta Alejandro Marín el miércoles 29 de abril a las 19,00 horas en el CICUS. La entrada será gratuita, pero requiere inscripción previa.