La cocina del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla elabora un desayuno y almuerzo especial por el Día de Andalucía

Platos de poléas, postre típico de Andalucía, como los que se ofrecerán este 28F en el Virgen del Rocío. - HUVR

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla pueden degustar este 28 de febrero un menú especial de desayuno y almuerzo típicos por la celebración del Día de Andalucía.

La jornada empezará con el típico desayuno: un café con leche y chocolate a la taza para los niños, acompañados de un mollete andaluz con aceite de oliva virgen extra y tomate triturado.

Al mediodía, los pacientes podrán degustar cocido andaluz tradicional, adobo sevillano y tomate fresco con caballa, tanto en el menú basal como en el pediátrico. En el caso de las dietas blandas, este menú cambia por crema suave de cocido andaluz, lomo de merluza a la plancha y berenjenas salteadas, detallan fuentes hospitalarias a Europa Press.

Además, en cuanto al postre, el personal de Cocina elabora de forma tradicional poleá, muy popular en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, similar a las conocidas gachas dulces.

Junto a la comida especial, para esta conmemoración, el Museo de la Autonomía de Andalucía ha donado al hospital para que se entregue junto a las bandejas de comida, pulseras de tela con la bandera andaluza, y para los más pequeños, lápices y reglas también con la blanca y verde.

Cada día, más de 350 profesionales de diferentes categorías colaboran de alguna forma en los tres servicios principales al día, el desayuno, almuerzo y cena, junto a una comida ligera que se sirve a media mañana o media tarde. Todos ellos colaboran en la programación de un total de 55 dietas codificadas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la basal, pediátrica, fácil masticación, hipoproteica, hipograsa; todas, en sus cuatro variedades: con sal, sin sal, con azúcares solubles y sin azúcares solubles.

En total, cada día preparan unos 1.300 menús adaptados a las necesidades de los pacientes ingresados en cualquiera de los centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío: Hospital General, Hospital de Rehabilitación y Traumatología, Infantil, Hospital de la Mujer y el Muñoz Cariñanos.