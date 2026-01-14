La compañía de Cobre Las Cruces traslada a la Junta su intención de fijar su sede social en Sevilla

El consejero de Industria, Jorge Paradela, con el socio y director técnico de Resource Capital Funds (RCF), Calum Semple. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Industria, Energía y Minas Jorge Paradela se reunido este miércoles con los nuevos propietarios de la mina de Cobre Las Cruces, Resource Capital Funds, tras la reciente adquisición del espacio. Durante el encuentro, los nuevos inversores han trasladado su voluntad de que la compañía tenga su sede social en Sevilla "como sociedad independiente de la compañía matriz".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los nuevos propietarios han compartido "su ambición" por convertir la mina, situada en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras, en "una operación minera de clase mundial" que destaque por "su gran escala, alta tecnología, eficiencia sostenida y excelencia operacional"

Es el primer encuentro entre con el socio y director técnico de Resource Capital Funds (RCF), Calum Semple, tras el anuncio de la compra por parte de RCF a First Quantum Minerals de la mina Cobre Las Cruces, a través de la empresa Global Panduro.

También han participado el viceconsejero Cristóbal Sánchez y el director general de Minas, Jesús Portillo; así como Andrew Murie, responsable de Desarrollo Comercial de First Quantum Minerals; Pedro Soler, director general de Cobre Las Cruces, y Ramón Naranjo, director financiero y de Recursos Humanos de Cobre Las Cruces.

La Junta ha asegurado que la mina de Cobre Las Cruces "cuenta con todas las autorizaciones administrativas pertinentes" para desarrollar una nueva fase de actividad mediante una nueva mina subterránea que alimentaría una refinería polimetálica para producir cobre, zinc, plomo y plata.

Además, ha destacado que es un proyecto que ha sido declarado "estratégico" por parte de la Unión Europea en el ámbito de la explotación de materias primas críticas. La UE ha otorgado esta calificación a siete proyectos en España, dos de ellos en Andalucía (el segundo es CirCular de Atlantic Copper), con los que busca mejorar el suministro y consolidar la cadena de valor europea, y para lo que Bruselas ha anunciado una inversión de 22.500 millones destinada a mejoras en infraestructuras mineras, industriales y de reciclaje.

Por su parte, Paradela ha compartido con el director técnico de RCF el respaldo de la Junta de Andalucía al sector minero "que se caracteriza por su compromiso con el entorno, la seguridad de sus trabajadores y la protección del medio ambiente".

En esta línea, ha puesto de relieve que este apoyo "también tiene su reflejo a través de los instrumentos de incentivos que tiene su departamento como son los Incentivos Complementarios (IC) de los Incentivos Económicos Regionales, específicos para grandes empresas, y las ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía para avanzar en eficiencia energética".

En este sentido, la compañía minera Cobre Las Cruces tiene autorizada por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas una ayuda de 3,44 millones del programa de Incentivos Complementarios vinculada a la ejecución de una inversión inicial de 193,8 millones en las localidades de Gerena, Salteras y Guillena para la construcción y puesta en marcha de una planta hidrometalúrgica polimetálica para la obtención de cobre, zinc, plomo y plata en este complejo minero.

Asimismo, el proyecto cuenta con ayudas aprobadas de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 14,5 Meuro para respaldar dos proyectos de mejora de la eficiencia energética que representan una inversión de 54,5 millones de euros en conjunto.

Por otro lado, RCF ha trasladado al Gobierno andaluz su interés en "estrechar lazos con el territorio y apoyar su actividad al máximo posible en proveedores locales, tanto en labores de ingeniería como en las fases de construcción y operación del proyecto", en el que se estima una inversión total aproximada en torno a los 800 millones de euros.

La Junta ha indicado que la política de los nuevos propietarios de la mina de Cobre Las Cruces "está completamente alineada con los objetivos que se marca la Junta de Andalucía de apoyo y defensa del sector minero, que se recogen en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030".

Resource Capital Funds (RCF) es un grupo de fondos de capital riesgo especializado en inversiones del sector minero que abarca todas las materias primas minerales y todas las regiones geográficas. Desde su creación, en 1998, RCF ha apoyado a más de 235 empresas mineras, con proyectos ubicados en más de 55 países con más de 35 materias primas. De esa cifra, ha abordado con éxito una treintena de proyectos desde su fase inicial.