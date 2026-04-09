Las comunidades de propietarios de la barriada El Pantano de Morón (Sevilla) rehabilitan sus viviendas

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visitan las obras de rehabilitación de las viviendas de El Pantano de Morón de la Frontera. - Gogo Lobato - Europa Press

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han visitado este jueves junto al alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Juan Manuel Rodríguez, los trabajos de rehabilitación de la barriada de El Pantano de la localidad.

Según ha indicado la Junta en una nota, las comunidades de propietarios de catorce edificios, compuestos por 112 viviendas, se han acogido al programa de rehabilitación a nivel de barrios con fondos europeos Next Generation y gestionados a través del Plan Ecovivienda.

Durante la visita, las consejeras han comprobado el alcance de la intervención en la barriada moronense, que se está ejecutando "dentro de los márgenes y cronogramas fijados por la Unión Europea".

Los trabajos en los bloques incluyen aislamiento en fachadas y cubiertas para mejorar la envolvente, la instalación de sistemas de energías renovables y un sistema de agua caliente sanitaria para favorecer el autoconsumo en los hogares y la retirada del amianto existente. Una vez completadas estas obras, los trabajos se van a focalizar en las calles y plazas del entorno de estos edificios de la barriada de El Pantano mediante actuaciones de regeneración urbana.

Los bloques de viviendas se encuentran situados entre las calles, Lirio, Jazmín, Málaga y Diamela de Morón de la Frontera y datan del año 1963. La intervención cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros, de los que un 80% corresponden al citado programa al que se han acogido estas comunidades de propietarios.

Las consejeras han realizado esta visita acompañadas, además de por el alcalde de Morón, por la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el delegado territorial de Fomento en la provincia, Francisco de Paula Juárez.