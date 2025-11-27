Un congreso europeo otorga primer premio a Virgen Macarena de Sevilla por su investigación sobre el carcinoma de Merkel

Profesionales del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido el primer premio al mejor póster científico en el Congreso Europeo de Patología por una "novedosa investigación sobre el carcinoma de Merkel, un cáncer dermatológico poco frecuente, cuyo hallazgo puede conllevar la apertura de nuevas vías de tratamientos".

Según ha informado la Junta en una nota, el estudio realizado por patólogos del centro hospitalario se ha basado en la revisión de casos diagnosticados en el hospital sevillano durante los últimos 20 años. "Esta profunda revisión ha permitido analizar al detalle la evolución clínica y las características moleculares de estos tumores considerados raros", ha apostillado en este sentido.

"Nuestro trabajo ha logrado identificar la proteína Prame, una proteína clásicamente asociado al melanoma, como un posible biomarcador pronóstico en el carcinoma de células de Merkel. Este hallazgo podría permitir estratificar mejor a los pacientes según su riesgo y abrir nuevas vías terapéuticas dirigidas contra esta molécula", han indicado sus autores en la mencionada nota.

Tal y como ha detallado la Junta, el carcinoma de células de Merkel es una neoplasia cutánea considerada caracteriza por su rápido crecimiento y mal pronóstico en fases avanzadas. El objetivo del grupo "es dar visibilidad a una enfermedad poco conocida y avanzar en su comprensión para ofrecer mejores opciones de tratamiento a los pacientes".

Según han concluido, pese a que el avance en inmunoterapia ha mejorado las perspectivas terapéuticas en los últimos años, estas investigaciones permiten identificar nuevos marcadores pronósticos para desarrollar tratamientos más específicos.