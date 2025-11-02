Los consejeros completan esta semana la ronda de comparecencias en el Parlamento andaluz sobre el Presupuesto 2026

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 29 de octubre de 2025. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros del Gobierno andaluz completarán esta semana la ronda de comparecencias en el Parlamento de los miembros del Ejecutivo de Juanma Moreno para detallar el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2026, que recibió el pasado martes la 'luz verde' del Consejo de Gobierno.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, abrió el pasado viernes, 31 de octubre, dicha ronda de comparecencias en la comisión del ramo para la "presentación global" de los Presupuestos y para informar sobre los mismos en lo relativo a la Consejería que ella dirige.

El mismo viernes también comparecieron los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en las comisiones parlamentarias vinculadas a sus departamentos.

De esta manera, las comparecencias de los 13 consejeros del Gobierno de Juanma Moreno se reanudan este lunes, 3 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, con las de las titulares de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las que seguirán, desde las 12,30 horas, las de las consejeras de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, así como la del responsable de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, según se detalla en la agenda parlamentaria de esta semana, consultada por Europa Press.

Ya el martes, 4 de noviembre, concluirán las comparecencias de los consejeros en torno al proyecto de Presupuestos con cuatro programadas a partir de las 10,00 horas; en concreto, las de los titulares de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

FIN DEL PLAZO PARA LAS ENMIENDAS DE TOTALIDAD

También esta semana, en concreto, el jueves 6 de noviembre a las 19,00 horas, finalizará el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos y de propuestas de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en comparecer.

El debate de totalidad del proyecto de ley se celebrará en el Pleno del Parlamento el miércoles 12 de noviembre, y posteriormente, entre los días 17 y 18 de noviembre, se producirán las comparecencias de los agentes sociales en relación al Presupuesto, y el lunes, 24 de noviembre, a las 14,00 horas, finalizará el plazo de presentación de las enmiendas parciales.

Finalmente, el 3 de diciembre debe aprobarse el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos, que celebrará su debate final los días 17 y 18 de diciembre.

El Presupuesto diseñado por la Junta para 2026 asciende a un volumen total de 51.597,9 millones de euros, cifra que es un 5,6% superior al de 2025 --con 2.726 millones más--, de los que dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a sanidad, para la que se presupuestan en total 16.265,9 millones de euros, lo que supone 1.016,3 millones más (+6,6%) respecto al vigente ejercicio de 2025.