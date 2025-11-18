El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este miércoles el anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a su llegada a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno andaluz. (Foto de archivo) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 19 de noviembre, en el marco de su habitual reunión semanal, el anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (Activa).

Así se recoge en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, que, de esta manera, impulsará este proyecto de ley que procede de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

La nueva normativa tendrá como principales objetivos "promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa", según expusieron desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos después de que el proyecto recibiera informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades, a comienzos de este mismo año 2025.

De igual modo, la nueva ley pretenderá "facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza", y sustituirá al actual marco legal que data de 2007.

Desde el obierno andaluz entienden que la ciencia de la región "necesita actualizar sus estructuras y potenciar una mayor relación entre universidades, empresas y sociedad, y una mayor transferencia del conocimiento, además de dotar de más protagonismo al sector privado en la inversión de I+D+I y de incrementar la gobernanza y la coordinación del sistema del conocimiento".

OTROS ASUNTOS

Además de esta cuestión, el orden del día del Consejo de Gobierno incluye entre los asuntos a tratar este miércoles como la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la Junta de Andalucía 2025-2030. Asimismo, se abordará el acuerdo sobre Comunicación al Parlamento de Andalucía para la celebración del Debate sobre el estado de la Comunidad.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz tomará conocimiento del Balance del final de la campaña de incendios forestales 2025 del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca. Además, tomará conocimiento de los primeros resultados de la convocatoria de los incentivos integrados de competitividad y energía para el programa 'Cadenas de valor industrial'.