El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles las distinciones honoríficas de Andalucía por el 28F

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Andalucía y Títulos de Hijo Predilecto 2025 con motivo del 28F. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en su reunión semanal de este miércoles, 25 de febrero, la relación de nombres de personas o entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se conceden con motivo del día de la región, que se conmemora el 28 de febrero.

Se trata, en concreto, de los títulos de Hija e Hijo Predilectos de Andalucía, así como de las Medallas de Andalucía, que se agrupan en torno a diez categorías, tras la regulación que de estas distinciones ha impulsado el Gobierno de Juanma Moreno.

La entrega de estos reconocimientos se llevará a cabo este próximo sábado, 28 de febrero, en una gala que se celebrará, como viene siendo habitual, en el teatro de La Maestranza de Sevilla.

El presidente de la Junta ya avanzó el pasado domingo desde su cuenta en la red social 'X' que el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega serán distinguidos este año con los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, por tratarse de "dos referentes del talento" y ejemplos "de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños".

Juanma Moreno destacó de Manuel Carrasco que había "puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía, y la lleva con orgullo por el mundo", así como resaltó que "es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022".

De la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, el presidente valoró su "trayectoria de éxito internacional", con reconocimientos en su haber como el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación o el Premio Carmen a la Mejor Dirección, así como en los certámenes de cine de Cannes y San Sebastián.

MEDALLAS DE ANDALUCÍA

Por otro lado, Juanma Moreno anunció la semana pasada, en la rueda de prensa posterior a la reunión que, de forma excepcional, celebró el Consejo de Gobierno en Adamuz (Córdoba), que dicho municipio cordobés recibirá este año la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, "por la colaboración y el ejemplo mostrados por sus vecinos ante al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero", en el que murieron 46 personas.

De igual modo, el presidente avanzó este pasado lunes que el matador de toros sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla' y la cantante y actriz malagueña Ana Mena recibirán este próximo 28 de febrero las Medallas de la comunidad en la categoría de la Cultura y el Patrimonio correspondientes a este año 2026.

Al anunciar estos galardones, Juanma Moreno reivindicó a Morante de la Puebla como "leyenda" y "figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones", mientras que de Ana Mena valoró que "se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña".

REGULACIÓN DE LAS MEDALLAS DE ANDALUCÍA

La Junta aprobó en el año 2019 el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía.

De esta manera, dicho decreto estableció un marco jurídico único, revisado y actualizado de las distinciones honoríficas de Andalucía, regulando el título de Hija Predilecta o Hijo Predilecto, la Medalla de Andalucía en sus diferentes categorías y la Bandera de Andalucía como distinción honorífica de carácter provincial.

Se trata de un decreto que fue objeto de una modificación en el año 2020 con la que se creó una nueva categoría de distinción honorífica de carácter extraordinario, la Medalla de Honor de Andalucía.

Y más recientemente, el pasado año 2025, el Consejo de Gobierno aprobó otra modificación de dicho decreto para proceder a una "reestructuración" de las categorías establecidas de las Medallas y de las Banderas de Andalucía para "alcanzar una mejor representación de todos los ámbitos sociales, culturales y económicos en la concesión de las mismas".

Además, con dicha modificación se cambiaron los plazos establecidos en el decreto original "para optimizar la eficiencia en la gestión del procedimiento de concesión de las diferentes distinciones honoríficas", según argumentaron el año pasado desde el Gobierno andaluz.

De este modo, según el reglamento actual, las medallas de Andalucía se agrupan en torno a diez categorías, que son, en concreto, las de las Humanidades y las Letras; las Artes; la Cultura y el Patrimonio; el Deporte; la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia; la de la Economía y la Empresa; la de la Investigación, la Ciencia y la Salud; la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía; la que reconoce el Mérito Medioambiental y la Medalla 'Manuel Clavero Arévalo'.

De este modo, este miércoles, 25 de febrero, se conocerán los nombres de los galardonados con todas estas medallas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

