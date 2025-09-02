El Consejo de Gobierno celebra este martes su primera reunión del nuevo curso político

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz celebrará este martes su primera reunión del nuevo curso político, que estará presidida de forma telemática por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El jefe del Ejecutivo se reunirá con la presidenta de Cantabria, la también 'popular' María José Sáenz de Buruaga, este martes por la mañana en Santander.

En la tarde de este martes, Juanma Moreno presidirá de forma telemática la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz tras el paréntesis vacacional de agosto. De esta manera, el Ejecutivo andaluz, que se reunió por última vez antes del descanso estival el pasado 4 de agosto, mantendrá su reunión semanal un día antes de la jornada habitual para ello, que es la de los miércoles.

En cuanto al orden del día del Consejo de Gobierno, se autorizará un contrato por 11,4 millones de euros para aumentar los servicios de la Unidad de Automatización Inteligente con la que cuenta la Junta desde hace dos años en el marco de la Agencia Digital de Andalucía.

Así lo anunció el lunes el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz, en un audio difundido por la Junta.

Ha expuesto que, desde la creación de la Agencia Digital de Andalucía en el año 2020, se han ejecutado trabajos para adaptar tecnologías de automatización inteligente, de robotización, a través de la Unidad de Automatización Inteligente en muchos de los procedimientos de la Junta.

Según Sanz, la citada unidad ha permitido robotizar ya, hasta el primer cuatrimestre de este año, 83 procesos, mientras que se han gestionado más de 2,8 millones de expedientes y 4 millones de documentos de forma robotizada y automatizada, gracias a la inteligencia artificial.

El objetivo la Unidad de Automatización Inteligente, según ha agregado Antonio Sanz, "es automatizar tareas que permitan recuperar tiempo para que los funcionarios puedan dedicarse a tareas de mayor valor añadido, agilizando los servicios públicos y, por consiguiente, repercutiendo en un mejor servicio público a la ciudadanía".

Ha explicado que ya son 12 las consejerías de la Junta de Andalucía que desarrollan estos 83 procesos de automatización inteligente. "La unidad ofrece estos servicios para todo el ciclo de vida de un proceso automatizado, desde el estudio de viabilidad hasta el diseño y desarrollo de la solución y luego la posterior ejecución automática en la plataforma", ha apuntado.

Por tanto, según Sanz, con la autorización del nuevo contrato este martes en el Consejo de Gobierno se da "un paso más hacia una Andalucía cien por cien digital". "El futuro o es digital o no será y Andalucía se sitúa de nuevo a la vanguardia y está preparada para afrontar un presente moderno y un futuro de garantía", ha apuntado.

En otros puntos del orden del día, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía abordará, según recoge el documento publicado por la propia Junta y consultado por Europa Press, el proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Asimismo, se procederá a la modificación del Decreto 98/2023, de 2 de mayo, por el que se determinan los precios públicos de las Universidades públicas de Andalucía, por la prestación de servicios académicos y administrativos y se da publicidad a los precios de los centros universitarios adscritos a las Universidades públicas andaluzas.

Por último, el Ejecutivo andaluz tratará el anteproyecto de Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.