El Consejo de Gobierno se celebrará el próximo miércoles 1 de octubre en las Atarazanas de Sevilla

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz se celebrará el próximo miércoles 1 de octubre en las Reales Atarazanas de Sevilla.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, cuyo lugar habitual de celebración es el Palacio de San Telmo de Sevilla --sede de la Presidencia andaluza--, aunque en algunas ocasiones se ha desarrollado en otra provincia andaluza.

España ha manifestado que, tras "décadas de abandono", tuvo que llegar a la Junta el PP-A para recuperar, con unas obras que se iniciaron en febrero de 2022, una "joya patrimonial que es el astillero medieval más grande de España y el principal exponente de nuestra relación con América".

Las Reales Atarazanas, que se edificaron en el año 1252, según Carolina España, han sufrido "décadas de abandono": "Han pasado tres presidentes de la Junta, cinco consejeros de Cultura" y esta joya patrimonial "permaneció en el olvido" hasta la llegada del Gobierno del PP-A.