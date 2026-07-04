Crecen más de un 46% las exportaciones de berenjena andaluza, con 135,8 millones comercializados. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de berenjena han crecido un 46,7 por ciento en los cuatro primeros meses de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, con 135,8 millones de euros comercializados y 69.380 toneladas. Esta hortaliza se sitúa entre los diez productos agroalimentarios más exportados en valor por Andalucía.

El primer producto más exportado en este periodo es el aceite de oliva (1.139 millones de euros), mientras que el segundo y el tercer puesto del ranking lo ocupan el pimiento (708 millones de euros) y la fresa (531 millones de euros). Le siguen, en cuarto y quinto lugar, el pepino (492 millones de euros) y el tomate (335 millones de euros).

Posteriormente, se sitúan el calabacín (237 millones de euros), el aguacate (202 millones de euros), la aceituna (197 millones de euros), la frambuesa (188 millones de euros), el arándano (130 millones de euros) y la berenjena (135,8 millones de euros), según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Además de la berenjena, en los cuatro primeros meses de este año también registran un importante crecimiento en valor otras hortalizas exportadas como el calabacín (+32,4%), el pepino (+21,3%), la lechuga (+11,3%), el tomate (+10,6%) o el aguacate (+10,4%), según el detalle de cifras ofrecido por la Junta en una nota.

En relación con el peso, el aceite encabeza el ranking de productos más exportados por Andalucía, con 265.268 toneladas). Le siguen en segundo y tercer puesto, el pimiento (273.014 toneladas) y el pepino (269.553 toneladas). Posteriormente, se sitúan el tomate (165.068 toneladas), la fresa (157.297 toneladas) y el calabacín (141.032).

Le siguen las mezclas y preparaciones no alimenticias de grasas y aceites animales (93.234 toneladas), la aceituna (82.801 toneladas), el aceite de oliva virgen (73.190 toneladas), la berenjena (69.380 toneladas), el aguacate (63.036 toneladas) y las naranjas dulces (53.032 toneladas).

El valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía entre enero y abril de 2026 ha aumentado casi un dos por ciento más el registro de los mismos meses de 2025. Los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apuntan concretamente a que Andalucía ha comercializado en el extranjero casi 2,7 millones de toneladas de alimentos y bebidas valorados en 6.580 millones de euros en el primer cuatrimestre de este año.

Con relación al montante nacional, que supone 26.640 millones de euros, Andalucía concentra el 23,9% del valor y prácticamente uno de cada cuatro euros obtenidos en España por estas exportaciones se corresponde con la venta de productos agroalimentarios de este territorio.