El doctor del Valme de Sevilla Antonio Lesmes, Socio de Honor de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Crítica

Foto de familia de antiguos compañeros del doctor Antonio Lesmes tras el reconocimiento de la Semicyuc - HUV

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha celebrado junto al facultativo Antonio Lesmes su nombramiento como Socio de Honor de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc).

Un reconocimiento traducido en la máxima distinción que concede esta sociedad científica a profesionales que han prestado eminentes servicios a la Medicina Intensiva, a la ciencia, a la humanidad o a la propia sociedad científica, explica el centro hospitalario en un comunicado.

En este sentido, compañeros del servicio de Cuidados Intensivos del hospital sevillano han querido arropar al que fuera su jefe durante dos décadas, actualmente jubilado, y compartir con él este reconocimiento a una trayectoria profesional vinculada a este centro durante casi 40 años.

Antonio Lesmes se incorporó al Hospital Universitario de Valme en 1985 y ha desarrollado en él la mayor parte de su carrera profesional hasta su jubilación, a finales de 2024. Durante este período contribuyó al crecimiento y consolidación del Servicio de Cuidados Intensivos, primero como médico adjunto y, desde 2005, como jefe del mismo durante cerca de veinte años.

TRAYECTORIA AL SERVICIO DEL PACIENTE CRÍTICO

De origen extremeño, hijo de médico y padre de médica, Antonio Lesmes se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue integrante de la segunda promoción de especialistas en Medicina Intensiva de España y ha dedicado 46 años al cuidado del paciente crítico combinando la actividad asistencial con la gestión, la docencia y la participación en proyectos científicos de ámbito nacional.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a algunos de los episodios más relevantes de la historia reciente de la sanidad española. Durante su perIodo de formación sanitaria especializada, como residente del Hospital Universitario La Paz, participó en la atención a los primeros pacientes afectados por el síndrome del aceite tóxico, conocido popularmente como la Colza.

Décadas después, como jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de Valme, participó en la organización de la respuesta asistencial durante la pandemia por la Covid-19, compaginando las labores de coordinación de la unidad con la atención directa a los pacientes que requerían cuidados críticos.

Durante su época de intensivista de a pie ha realizado más de 2.100 guardias. Sin embargo, la formación ha sido otro de los pilares de su carrera junto a la esfera asistencial. Durante 37 años fue profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla, contribuyendo a la formación de numerosas promociones de especialistas.

DESTACADA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA MEDICINA INTENSIVA

El nombramiento como Socio de Honor reconoce también su destacada contribución al desarrollo de la Medicina Intensiva en España. De tal modo que, a lo largo de su trayectoria, desempeñó responsabilidades como secretario de la Semicyuc y coordinó los grupos de trabajo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y de Cuidados Intensivos Cardiológicos.

Además, participó desde sus inicios en la creación y desarrollo del Plan Nacional de RCP, proyecto en el que trabajó durante dos décadas y del que fue director gerente durante sus últimos cinco años. Su labor contribuyó a impulsar y unificar la formación en reanimación cardiopulmonar en España. Como instructor impartió cientos de cursos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a primeros intervinientes y población general.

En el área de cobertura del Hospital Universitario de Valme promovió numerosas actividades formativas en municipios donde la implantación de desfibriladores semiautomáticos fue acompañada de programas de capacitación ciudadana para actuar durante los primeros minutos de una parada cardiorrespiratoria, decisivos para mejorar la supervivencia.

Reconocimiento que el Hospital Universitario de Valme ha querido compartir con quien, durante casi cuatro décadas, ha contribuido al crecimiento de su Servicio de Cuidados Intensivos y ha transmitido una forma de entender la especialidad que sigue presente en las nuevas generaciones de intensivistas.