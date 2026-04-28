El 'EducaBus' inicia en Écija su recorrido por la provincia de Sevilla para divulgar información ambiental

Participantes en el aula móvil 'EducaBus', que recorre Andalucía ofreciendo a escolares información ambiental. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'EducaBus' ha iniciado en Écija su recorrido por la provincia de Sevilla. Esta aula móvil divulga información ambiental sobre asuntos forestales, efectos del cambio climático y protección de la naturaleza. Tras visitar el municipio astigitano, hará escala en Lora del Río, Los Molares, Brenes, El Cuervo y Alcalá de Guadaíra.

Esta parada en Écija se ha realizado en un acto al que ha asistido la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, que ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Silvia Heredia, informa la Junta en una nota de prensa.

Tras finalizar la pasada semana en Palma del Río su periplo por tierras cordobesas, el 'EducaBus' se traslada a Sevilla para hacer escala además en Lora del Río este miércoles 29 y el jueves 30 y, ya en el mes de mayo, en Los Molares (lunes 4), Brenes (martes 5 y miércoles 6), El Cuervo (jueves 7) y Alcalá de Guadaíra (viernes 8).

De ahí pasará a la provincia de Huelva y luego a la de Cádiz para cerrar la actual etapa en Medina Sidonia a finales de mes. El espacio móvil está abierto a toda la ciudadanía, aunque destinado, especialmente, para escolares.

El proyecto, que arrancó este año a principios de marzo en la localidad jiennense de Garcíez, incluye más de 200 municipios de toda Andalucía antes de su conclusión el 6 de julio de 2027. Durante la visita, los participantes tienen la oportunidad de conocer los contenidos y materiales que contiene el 'EducaBus', con información y propuestas didácticas relacionadas con aspectos ambientales como la biodiversidad, el medio natural, el cambio climático y el reciclaje, al que se puede acceder a través de aplicaciones expositivas y actividades adaptadas a distintos niveles educativos.

El vehículo se presenta como un recurso educativo móvil que pone a disposición de la población actividades gratuitas e interactivas centradas en cuatro grandes ejes: la sostenibilidad en el ámbito forestal y la biodiversidad; economía circular; cambio climático y digitalización ambiental e innovación.

Así, a través de un formato dinámico, tecnológico y adaptado a todas las edades, el programa combina educación y entretenimiento para facilitar la comprensión de los desafíos ambientales y otros retos que se dan en el medio natural, a la vez que advierte de la importancia de mantener hábitos responsables en el día a día.

En este contexto, la delegada territorial ha insistido en que "el 'EducaBus' "es un aula abierta al aire libre, diseñada para que cualquier andaluz, sin importar su edad, pueda aprender, experimentar y comprender de manera sencilla cómo sus decisiones cotidianas influyen en el entorno".

El recorrido de esta aula itinerante incluye paradas en distintos municipios de la comunidad autónoma, con el objetivo de acercar conceptos relacionados con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural a la ciudadanía. Las entidades interesadas en solicitar la visita de esta aula ambiental móvil pueden hacerlo a través del Portal Ambiental de Andalucía, desde donde se administran las peticiones y la planificación de la ruta.