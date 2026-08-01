EMA 112 coordina más de 114.000 emergencias en Sevilla durante el primer semestre del año

Archivo - Imágenes del Puesto de Mando Avanzado en las inundaciones del Palmar de Troya. A 20 de febrero de 2025 en El Palmar de Troya, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio EMA 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha gestionado entre enero y junio de este año un total de 114.546 incidencias en la provincia de Sevilla, lo que supone un 4,86 por ciento más que en el mismo periodo del año 2025, cuando fueron 109.236 las incidencias coordinadas,

Según ha detallado el la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, el motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia sevillana ha sido por asistencias sanitarias, con 52.249 casos, seguido por los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (19.744), las incidencias de tráfico (11.697), las emergencias relativas a animales (5.753), los accidentes de circulación (5.694), los incendios (5.309), las solicitudes de servicios sociales (2.738), las anomalías en servicios básicos (2.655), y los requerimientos por rescates y salvamentos (1.230), entre otros.

En contexto, el total de incidencias coordinadas en Andalucía en el primer semestre de 2026 ha sido de 459.715, y Sevilla es la provincia andaluza que más emergencias ha registrado; le siguen Málaga (98.714), Cádiz (58.487), Granada (55.768), Almería (38.776), Córdoba (30.899), Jaén (30.344) y Huelva (28.075).

Por franja horaria, la comprendida entre las 12,00 y las 13,00 horas ha sido la de mayor actividad en las salas del 112, con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una hora. El mes con mayor número de avisos en Sevilla en este primer semestre ha sido junio, con 19.870 avisos coordinados, seguido muy de cerca de enero, con 19.721.