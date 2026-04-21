Las empresas andaluzas exportaron en febrero 3.829 millones, un 11,4% más que en el mismo mes de 2025

Archivo - En los dos primeros meses del año 2026 destacan las ventas al exterior de frutas y hortalizas. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de febrero ha registrado un crecimiento de las exportaciones de empresas andaluzas del 11,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 3.829 millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Por su parte, las ventas de España retrocedieron un 0,8% hasta los 31.720 millones de euros respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos derivados de la estadística de comercio exterior del Ministerio, recogidos por la Junta en una nota, los datos al alza de febrero permiten a las empresas andaluzas acumular en los dos primeros meses del año unas ventas de 7.030 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por el contrario, las otras seis comunidades más exportadoras registraron bajadas, en la línea del conjunto de España, que bajó un 1,8% sus ventas al exterior. Con estas ventas, Andalucía es la tercera comunidad autónoma en el ranking exportador nacional de 2026, con el 11,6% del total. Unido a unas importaciones que ascienden a 6.080 millones (-13%), sitúan a las empresas andaluzas con un superávit comercial con el exterior de 950 millones de euros, frente al déficit de la balanza comercial española, que alcanza los 7.306 millones, debido a una tasa de cobertura del 89%, hasta 27 puntos por debajo de la de Andalucía, que es del 116%.

Por sectores, destacan las frutas y hortalizas, que crecen un 16,6% sobre los dos primeros meses del año anterior, y la industria aeronáutica, que casi triplica sus ventas sobre los dos primeros meses del año anterior y aporta una notable diversificación de destinos, al incluir a Indonesia en el Top 10 de mercados del total de ventas andaluza, donde hay ya cuatro mercados no europeos: Estados Unidos, Marruecos, China e Indonesia.

En cuanto al origen de las ventas, también están diversificadas: seis de las ocho provincias andaluzas registran crecimiento en sus exportaciones, todas de ellas con balanzas comerciales en positivo, siendo Sevilla la que se sitúa primera en ventas, con 1.699 millones, y en crecimiento, con un 27,3% más que en los dos primeros meses de 2025.

La industria aeronáutica contribuye de forma decisiva a la subida experimentada por las exportaciones andaluzas en el mes de febrero, al haber triplicado las ventas sobre febrero de 2025 (+199%) para alcanzar los 439 millones de euros solo en este mes, que lo sitúan como segundo capítulo exportador de la región, con el 11,5% del total.

Así, en el acumulado del año el sector crece un 167%, casi el triple respecto a las ventas que, en el mismo periodo de 2025, y se sitúa como tercer capítulo en ventas, con 622 millones de euros (8,8% del total). Las hortalizas son el capítulo más vendido de Andalucía al mundo, con 1.361 millones de euros, el 19,4% del total, y un crecimiento del 16,6% respecto a los dos primeros meses del año anterior. Le sigue el aceite de oliva con 548 millones (7,8%) y una bajada del 14,9%, que suponen la mayor parte del capítulo de las grasas y aceites animales o vegetales (689 millones).

En cuarto puesto se sitúan los combustibles minerales, que suman 552 millones (7,9%), con una caída del 36%, mientras que las frutas, desde el quinto lugar alcanzan los 491 millones (7%) y retroceden un 8,6%. En sexta posición están los minerales metalíferos, escorias y cenizas, que registran 416 millones de euros (5,9%) y un aumento del 29,1%, seguidos del cobre y sus manufacturas, con 367 millones (5,2%) y un crecimiento del 24,9%. También evolucionan al alza las exportaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico, que alcanzan los 290 millones (4,1%) tras subir un 28,3%.

Finalmente, en noveno lugar está fundición, hierro y acero, capítulo que suma 159 millones (2,3%), con una ligera bajada del 2,3%, mientras que las perlas, piedras y metales preciosos registran el segundo mayor incremento del Top 10, casi doblando (95%) sus cifras, hasta alcanzar los 122 millones (1,7% del total).

Los datos del Ministerio constatan la diversificación de las exportaciones andaluzas: con la entrada de Indonesia como décimo mercado de destino, ya son cuatro los países no europeos que se sitúan en el Top 10 de las ventas de Andalucía, dos de ellos, del continente asiático: Estados Unidos, Marruecos, China e Indonesia Indonesia es el mercado que más crece del Top 10, un 6.753% sobre enero-febrero de 2025, hasta alcanzar los 195 millones de euros, que lo sitúan como décimo mercado mundial de Andalucía, con el 2,8% del total de las exportaciones, gracias a las ventas del sector aeronáutico.

El segundo mayor crecimiento se da en Alemania, con un 27,4% más, y 999 millones (14,2%), que lo sitúan como primer socio comercial de Andalucía. Francia ocupa el segundo puesto con 739 millones (10,5%) y un incremento del 22%, e Italia, que se sitúa en tercera posición con 717 millones (10,2%) y una subida del 26,9%, la tercera mayor del ranking.

En cuarto lugar, aparece Portugal, con 617 millones (8,8%), aunque con un ligero descenso del 1,7%. A continuación, Reino Unido alcanza los 398 millones (5,7%) con una caída del 4,5%, seguido de China, con 382 millones (5,4%) y un crecimiento del 24%. Países Bajos se sitúa en séptima posición con 364 millones (5,2%) y un aumento del 6,1%, mientras que Estados Unidos ocupa el octavo lugar con 326 millones (4,6%) y una bajada del 29,9%. Marruecos le sigue con 265 millones (3,8%) y un descenso del 23% en la novena posición.

Entre enero y febrero de 2026 crecieron las exportaciones en seis de las ocho provincias andaluzas sobre el mismo periodo del año anterior. Todas ellas (Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) presentan también una balanza comercial positiva, lo que refleja una gran diversificación del origen de las ventas. La provincia de Sevilla, impulsada por el sector aeronáutico, es la que más crece, un 27,3% interanual, y la que más exporta, con 1.699 millones de euros (24,2% del total) y un superávit de 665 millones en su balanza comercial.

Almería es la segunda provincia exportadora con 1.529 millones (21,8%) y segunda en crecimiento, un 12,2%. Impulsada por sus hortalizas, registra un superávit de 1.005 millones. En tercera posición se encuentra Huelva, con 1.050 millones (14,9%) y una bajada del 11,1%, seguida muy de cerca por Cádiz, que registra 1.011 millones (14,4%) y un descenso del 23,7%.

Ambas provincias se ven afectadas por la caída del capítulo de los combustibles, que en los dos primeros meses del año registró bajada en sus precios. A continuación, Córdoba suma también 613 millones de euros (8,7%), con una subida del 11,8% y balanza positiva de 205 millones, con el tercer mejor alza de todas las provincias; seguida de Málaga, con 578 millones (8,2%) y un alza del 6,1% para enero-febrero, que le permite también un superávit de 25 millones. También con crecimiento en sus ventas se sitúan Granada, con 314 millones (4,5%), un incremento del 1,1% y un superávit de 68 millones; y Jaén, con 237 millones (3,4%), una mejora del 3,1% y un superávit de 41 millones.