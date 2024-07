La enfermería de la unidad de ictus del Virgen del Rocío de Sevilla, premio 'Diamante' por segundo año consecutivo

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Ictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido distinguida por segundo año consecutivo con la máxima categoría 'Diamante' en los premios Angels-Sedene, durante el último Congreso de la European Stroke Organisation celebrado en Basilea (Suiza). Este galardón distingue la excelencia del equipo multidisciplinar que atiende al paciente con ictus, ya que sigue los estándares de calidad marcados por la European Stroke Organisation (ESO).

El hospital sevillano, centro de referencia para Andalucía occidental para la atención al ictus, cuenta con una unidad formada por un equipo multidisciplinar con profesionales de Neurología, Neurorradiología intervencionista, Neurocirugía, Cuidados Intensivos, Urgencias, Anestesiología, Medicina Física y Rehabilitación y Enfermería especializada, según ha detallado el hospital en una nota de prensa.

El premio Diamante pone en valor los equipos de profesionales comprometidos con la mejora de la calidad en la asistencia clínica de esta patología. Asimismo, establece un seguimiento posterior del trabajo que realizan para comprobar que estos indicadores se mantienen con el tiempo.

Los especialistas de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío han demostrado, por tanto, que siguen una serie de estándares. Entre ellos, que cumplen los tiempos recomendados en la atención al paciente con ictus ('Tiempo es Cerebro') desde que entra por la puerta de urgencias hasta que se diagnostica al paciente con ictus, se inician los tratamientos y el ingreso en la Unidad o, bien, y con los registros para ser tratados con técnicas altamente especializadas como fibrinolisis y trombectomía.

Otros de los requisitos que se valoran son la detección de pacientes con sospecha de ictus sometidos a TAC o resonancias magnéticas, pacientes con ictus sometidos a cribado de disfagia, reciben Rehabilitación precoz o la atención especializada en la Unidad de Ictus durante su estancia hospitalaria, entre otros.

El galardón lo ha recogido la enfermera de la Unidad Marta Ángel Rueda en representación de la Unidad de Ictus y del referente de Bloque de Enfermería, Antonio Valderrama, impulsores de la medición de estos resultados.

MAYOR VOLUMEN DEL PAÍS

El Hospital Universitario Virgen del Rocío sigue siendo el centro con mayor volumen de trombectomías mecánicas --extracción del trombo del cerebro mediante un cateterismo para restaurar la circulación cerebral-- de España. Actualmente este tratamiento multiplica las posibilidades de evitar secuelas discapacitantes en el ictus.

En concreto, el hospital sevillano, como centro de referencia de ictus, ha realizado en 2023 más de 550 trombectomías, lo que supone más del doble que cualquier otro centro del país.

Asimismo, sus profesionales realizan más de 150 fibrinolisis intravenosas --tratamiento para disolver el trombo que produce el ictus-- y más de 120 angioplastias carotideas --colocación de stent para prevenir un ictus-- cada año.

Estos datos reflejan la implicación de todo el equipo de la unidad de Ictus, en la que tanto su responsable, Francisco Moniche como Antonio Valderrama, recibieron en 2022 y 2023 el premio a la Excelencia 'Spirit of Excellence Award for Commitment to Excelence in Stroke Care', por la Angels Initiative y la European Stroke Organization --Sociedad Europea de Ictus--.