La Escuela Andaluza Salud Pública analiza riesgos de sustancias químicas emergentes en una jornada de Fundación Conama

Jornada sobre sustancias químicas emergentes , 'Actuar frente a los PFAS, nitratos y plaguicidas: riesgos, costes y alternativas'. - JUNTA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La institución dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha participado en la jornada 'Actuar frente a los PFAS, nitratos y plaguicidas: riesgos, costes y alternativas', organizada por la Fundación Conama, Ecologistas en Acción y el Máster Universitario en Ingeniería Circular de la Universidad Carlos III de Madrid. De esta manera, el encuentro ha reunido a representantes de administraciones públicas, instituciones científicas, empresas y organizaciones sociales para analizar los "retos que plantean determinadas sustancias químicas" para la salud y el medio ambiente.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la participación de la EASP se ha llevado a cabo mediante la intervención de la profesora de Salud Pública, Piedad Martín, que ha moderado el bloque dedicado a los PFAS, un grupo de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas consideradas "una de las preocupaciones emergentes más relevantes" en el ámbito de la salud ambiental por su persistencia en el medio ambiente y su presencia en diferentes matrices ambientales y productos de consumo.

De este modo, durante la sesión se abordaron cuestiones relacionadas con la calidad ambiental, los efectos potenciales de estas sustancias sobre la salud, las necesidades de vigilancia y evaluación del riesgo y la importancia de impulsar "respuestas coordinadas" desde las políticas públicas y la investigación científica.

En este sentido, Martín ha señalado que los PFAS representan un "desafío complejo que requiere una mirada multidisciplinar y la colaboración entre instituciones, administraciones, comunidad científica y sociedad civil". "Espacios como estas jornadas son fundamentales para compartir conocimiento, identificar retos comunes y avanzar hacia respuestas más eficaces en salud ambiental", ha manifestado la profesora.

Al mismo tiempo, la participación de la profesora de la EASP en esta jornada se ha enmarcado en el trabajo que desarrolla la Escuela en el grupo técnico CT-31 de Sustancias Químicas de la Fundación Conama y en el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen. Asimismo, dicha alianza ha impulsado el intercambio de conocimiento y la participación de profesionales de la Escuela en foros de análisis y reflexión sobre algunos de los principales retos ambientales y de salud pública.

Por último, las jornadas han manifestado la "creciente necesidad de reforzar la coordinación institucional y la cooperación entre los diferentes agentes implicados" con el objetivo de afrontar los "desafíos derivados de la gestión de las sustancias químicas, promover entornos más seguros y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y saludables".