La Escuela Andaluza de Salud Pública impulsa nuevas formas de enseñar y aprender en salud pública y gestión sanitaria

Imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha celebrado en su sede unas jornadas internas de docencia concebidas como un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva en torno al presente y el futuro de su actividad formativa.

Según ha informado la Junta en una nota, la iniciativa ha reunido a profesionales de la institución vinculados a la docencia con el propósito de "avanzar en el diseño de un modelo docente propio, capaz de responder a los nuevos retos del aprendizaje en salud pública y gestión sanitaria".

Las jornadas se han desarrollado mediante conferencias, espacios de debate y dinámicas participativas que permiten compartir experiencias metodológicas, identificar recursos útiles para la enseñanza y plantear nuevas propuestas para la docencia en el futuro inmediato.

Entre los asuntos que han centrado el trabajo destacan la adecuación de las metodologías a los distintos tipos de aprendizaje, la evaluación como elemento transversal del proceso formativo y la incorporación de la inteligencia artificial en los contextos de aprendizaje de posgrado y a lo largo de la vida. La actividad docente constituye una de las líneas de trabajo fundamentales de la EASP.

La institución desarrolla programas de formación de posgrado, entre ellos títulos propios en colaboración con la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de Andalucía, así como una amplia oferta de formación continuada orientada principalmente al desarrollo y actualización de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta actividad formativa está igualmente abierta a profesionales del sector privado y de otros sistemas sanitarios.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha explicado que las jornadas han perseguido también reforzar una forma de entender la docencia que combine el conocimiento teórico con la práctica profesional y que aproveche el amplio capital de experiencia acumulado por los equipos de la EASP.

A lo largo de las sesiones se han presentado ejemplos de proyectos formativos de éxito, herramientas y recursos docentes que facilitan el aprendizaje y propuestas de trabajo orientadas a definir las prioridades de la docencia de la EASP en los próximos meses.

Con estas jornadas, la Escuela Andaluza de Salud Pública refuerza su compromiso con "una docencia de calidad, innovadora y orientada a las necesidades de los sistemas sanitarios", entendiendo la formación como "una herramienta esencial para impulsar el desarrollo profesional y contribuir a la mejora de la salud de la población".