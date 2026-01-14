Los espacios culturales gestionados por la Junta de Andalucía suman casi ocho millones de visitantes en 2025

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante la visita a la rehabilitación del Carmen de los Porcel de la Alhambra. A 04 de septiembre de 2025, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los museos, enclaves y conjuntos culturales gestionados por la Junta de Andalucía recibieron 7,8 millones de visitas en 2025, consolidando el registro de 2024, según los datos provisionales aportados por los 18 museos (incluidos el CAAC y el C3A), ocho conjuntos y más de una veintena de enclaves repartidos por las ocho provincias andaluzas.

El conjunto monumental de la Alhambra encabeza la lista de los monumentos más visitados con 2.726.871 visitantes, registro levemente superior a 2024 (+0,5%) que mejora las cifras anteriores a la pandemia (2.718.264, en 2019). El siguiente es la sinagoga de Córdoba, que cerró el año por encima del medio millón de visitas (504.612), si bien desde el 1 de abril ajustó su horario de apertura por razones de conservación. El tercer lugar lo ocupa Teatro Romano de Málaga, con 470.248, según los datos recogidos por la Junta en una nota.

Entre los conjuntos y enclaves arqueológicos destacan la Alcazaba de Almería, con 232.805 visitas, Madinat al-Zahra, en Córdoba, con 230.619, y el Teatro Romano de Cádiz, por el que pasaron 222.611 personas en 2025, con una subida del 9,3%. Le siguen Itálica, en el municipio sevillano de Santiponce, con un total de 205.036 visitas, y los Dólmenes de Antequera, con 170.406.

En el ámbito de los espacios museísticos, el Museo de la Alhambra lidera la estadística, con un total de 574.298 accesos a lo largo de 2025. Le sigue el Bellas Artes de Sevilla, que suma 357.515, el cuarto mejor dato de la serie histórica con una subida del 10%. A continuación, se sitúan el Bellas Artes de Granada, con 248.711 visitas (+44,8%), y el Museo de Málaga, con 244.631, con un leve descenso tras la cifra récord alcanzada en 2024 (257.479).

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha explicado que el respaldo y el interés por los museos, enclaves y conjuntos culturales responde a "la buena programación de exposiciones y actividades que han ofrecido cada uno de los espacios y la inversión que ha realizado la Junta de Andalucía para mejorar la experiencia de la visita y enriquecer los fondos que se exhiben".

En Almería, al margen de la Alcazaba, destaca el Museo de Almería, con 40.416, un 7,9% más que el año anterior. Le siguen el enclave monumental del Castillo de Vélez-Blanco, con 25.952, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), que suma 21.614 visitantes, y el enclave arqueológico de Los Millares, con 12.175. También los enclaves arqueológicos Puerta de Almería (6.451) y de Villaricos (4.781).

En la provincia de Cádiz sobresalen los 126.574 visitantes del Museo de Cádiz, un 22,5% más que en 2024 convirtiéndose en el segundo mejor registro histórico gracias a la exposición sobre Gades en Casa Pinillos. El conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, sumó 116.533 personas, donde se están llevando a cabo obras de rehabilitación en el Museo del Sitio.

En Córdoba, además de la Sinagoga y Madinat al-Zahra, destacan las 110.463 visitas registradas en el Museo Arqueológico y Etnológico, las 63.225 del Bellas Artes y las 41.117 del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), mientras que el Museo de Huelva ha sumado un total de 40.474 visitantes, un 33,9% más que el año anterior debido al interés despertado por las exposiciones sobre La Joya y el legado de José Caballero.

En Jaén sobresalen los 36.641 del Museo de Jaén y los 25.929 del Museo Íbero, a los que sumar los registros del Museo Arqueológico de Úbeda (35.312) y el Museo de Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir de Cazorla (25.473), donde se ejecutan obras de reforma desde el pasado agosto. El conjunto arqueológico de Cástulo sumó 24.279 personas, cifra similar a 2024.

Por su parte, el Museo Arqueológico de Granada alcanzó las 103.583 visitas y el Museo Casa de los Tiros, 51.953, mientras que los enclaves granadinos de los Baños Árabes de El Bañuelo y del Palacio Dar Al-Horra sumaron 113.424 y 68.532 personas, respectivamente. En la provincia de Málaga, destacan los Baños Árabes de Ronda, con 91.609 visitas.

Finalmente, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) registró 210.220 visitas, un 4,5% más que el año anterior, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, 89.314, y el enclave monumental del monasterio de San Isidoro del Campo, en el municipio sevillano de Santiponce, sumó 40.934. Por su parte, el conjunto arqueológico de Carmona atrajo a 35.069 personas.