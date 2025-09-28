Los expertos alertan del efecto del vaper y de las bedidas energéticas en problemas cardiovasculares en los jóvenes

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso a los vaper entre los adolescentes --14 a 18 años-- ha crecido de manera "preocupante". De hecho, según la encuesta Estudes 2023, Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayor consumo de cigarrillos electrónicos en este segmento de población. En cuanto a las bebidas energéticas, el 60% de los jóvenes andaluces las consumen, y uno de cada cuatro niños de entre 3 y 10 años ya las ha probado, según los datos oficiales.

Ante estos dos nuevos consumos, que han irrumpido con fuerza en los últimos años y sobre los que aún no hay estudios concluyentes sobre los efectos en la salud, los expertos --sociedades científicas y médicas-- recomiendan con motivo del Día Mundial del Corazón este próximo lunes que ni se vapee ni se beban refrescos energéticos porque, aun no habiendo evidencias científicas, lo que sí es incontestable es que su consumo introduce compuestos "tóxicos" en el cuerpo con efectos en la salud del corazón.

Junto a esta recomendación, la medicina cardiovascular ha incluido como factor de riesgo la falta de sueño. A los factores "clásicos" que están detrás de una cardiopatía o enfermedad cardiovascular --hipertensión, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol y diabetes, entre otros--, "se ha introducido el sueño de mala calidad como un factor potente" de enfermedades cardiovasculares ya que a peor calidad de sueño, más posibilidades de que el corazón sufra y empeore.

Por eso, y relacionado con enfermedades cada vez más comunes como la depresión y la ansiedad, la salud mental es determinante para un correcto funcionamiento del corazón, explica en declaraciones a Europa Press Juan José Gómez Doblas, coordinador del Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía. En base a este plan, la comunidad autónoma ha desplegado actuaciones encaminadas a una rápida intervención ante, por ejemplos, infartos. Es el caso del Código Infarto.

En este punto, actualmente y gracias a las angioplastias primarias --operaciones realizadas para abrir las arterias obstruidas-- se logra una mejora de la supervivencia si la angioplastia se realiza antes de dos o tres horas posteriores a un infarto. Actualmente, en Andalucía, las tasas de recuperación del flujo con esta técnicas son de un 95%.

Tan importante es la intervención urgente como la rehabilitación cardíaca. Aunque Andalucía es la tercera comunidad con la red más extensa de unidades de rehabilitación cardíaca, junto con Valencia y Madrid, "aún se detecta una cobertura baja de los pacientes supervivientes a síndromes coronarios agudos", con una cobertura actual de hasta un 20%.

En Andalucía, en 2023, murieron 19.687 personas por enfermedades del sistema circulatorio, un 26,36 % de las fallecidas en el año, de las cuales 10.151 eran mujeres (28,06% sobre el total de mujeres fallecidas) y 9.537 hombres (24,76% sobre el total de hombres fallecidos). Las enfermedades circulatorias son la principal causa de muerte en la comunidad. En el conjunto de España, las muertes por enfermedades cardiovascular fueron 115.889 (26,09 % del total nacional), con 60.531 mujeres (27,54 %) y 55.358 hombres (24,67 %). Sin embargo, disminuye desde los años 70 del siglo pasado. El declive se observa a nivel global pero también se aprecia en la comunidad andaluza.