Expertos del Área Sanitaria Sur de Sevilla participan en el congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla han participado un año más en el foro andaluz "más relevante" en este ámbito, el XIX congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca), que se está celebrando estos días en Granada. Con ello, muestran "su compromiso con la mejora continua y la excelencia asistencial".

Según ha informado la Junta en una nota, la presencia de los profesionales de este área sanitaria en dicho foro científico se circunscribe a dos ámbitos. Por un lado, su directora gerente, Inmaculada Vázquez, ha formado parte del Comité Organizador y Científico Interprovincial y, por otro, sus profesionales han aportado un total de doce trabajos científicos.

El global de los mismos implica "un enfoque enriquecedor" de área sanitaria con representación de diversos centros del área Sur de Sevilla y servicios clínicos como el Hospital Universitario de Valme, centros de atención primaria y hospitales de alta resolución, tal y como ha señalado la Consejería de Sanidad.

Asimismo, la Junta ha detallado que la decena de comunicaciones aportadas implican diferentes ámbitos asistenciales con prácticas clínicas innovadoras, como son resultados en salud, innovación en sistemas de información de cuidados enfermeros, seguridad del paciente, sostenibilidad, gestión de recursos humanos, novedades de formación en higiene de manos, ética asistencial y satisfacción percibida por los pacientes.

Bajo el paraguas del 'Proyecto BPSO Valme', integrado en el programa internacional de excelencia en Cuidados, se han expuesto tres trabajos con "importantes aportaciones" dentro de la temática de Evaluación de Resultados.

En este sentido, la subdirectora de enfermería del Hospital Universitario de Valme, Teresa Salas, ha presentado una comunicación donde se defienden "los beneficios de la implantación de guías de buenas prácticas clínicas" que permiten "estandarizar los cuidados enfermeros, reforzando la continuidad asistencial y la seguridad del paciente".

Una metodología basada en el Proyecto BPSO donde está adscrito el Área Sanitaria Sur de Sevilla, centrándose en la práctica basada en la evidencia científica y en la monitorización de resultados.

Un segundo trabajo lo ha presentado el enfermero del Hospital Universitario de Valme, José Murillo, que ha expuesto una "experiencia innovadora" en Sistema de Información. Se trata, según ha explicado, de la creación de una base de datos que ha supuesto un avance significativo en la gestión de la información del Proyecto BPSO; "contribuyendo a la eficiencia, sostenibilidad y toma de decisiones basada en datos fiables y actualizados".

Esta experiencia se presenta como "un modelo innovador" y transferible a otros centros comprometidos con la excelencia en cuidados y "siendo los únicos en todo el SSPA con esta herramienta" en la actualidad.

Por su parte, bajo el título 'Minería de datos para Proyecto BPSO', se ha presentado la tercera comunicación vinculada al proyecto BPSO por parte del informático Alberto Caro. Se basa en la construcción de métodos de exploración del conjunto de datos automáticos o semiautomáticos sobre las métricas a rellenar en la BPSO en las aplicaciones corporativas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Estación Clínica, Estación de Gestión y Estación de Cuidados, para su posterior explotación y análisis.

De esta manera, al centralizar los datos, "se agiliza el proceso de comunicación, creación de informes, mejora la colaboración entre unidades y se obtiene una visión unificada de la estrategia", han detallado. En la actualidad este sistema se está valorando por parte del HOST Andalucía para replicarlo en el resto del SSPA.

En la temática de la Seguridad del Paciente se han presentado otros tres trabajos. Por un lado, el subdirector de enfermería Antonio Bárcenas ha presentado una comunicación sobre "el diseño e implantación de un listado de seguridad para la admisión y el alta de pacientes crónicos complejos y paliativos hospitalizados". Una herramienta que, según la Junta, "facilita la valoración integral y la identificación proactiva de riesgos potenciales inherentes a estos pacientes".

Por otro lado, desde el Hospital de Alta Resolución de Utrera, su supervisora de enfermería, Amelia Torres, ha presentado un segundo trabajo titulado 'Actividad formativa gamificada sobre higiene de manos: escape room'.

Mientras que desde atención primaria, la enfermera gestora de casos del centro de salud de Morón, Mª José Vázquez, ha defendido una comunicación sobre la "integración de la valoración de la disfagia en la atención primaria como estrategia para promover la seguridad".

En el bloque de Sostenibilidad también se han creado varios temas. Así, se ha llevado a cabo un protocolo de continuidad asistencial para el paciente postinfarto instaurado en el Área Sanitaria Sur de Sevilla bajo el título 'Digitalización del Plan de Prevención Secundaria como estrategia para la sostenibilidad'. Presentado por el subdirector de Calidad, Adriano Sianes, ha expuesto la consecución de la optimización del circuito asistencial, incorporando "un formulario específico" de seguimiento en Atención Primaria que permite medir resultados en salud.

En paralelo, desde el centro de salud de atención primaria de Alcalá de Guadaira, Paulino García Donas y el enfermero José Eugenio Guerra han llevado la temática de la gestión de residuos de monitorización de glucosa capilar como área de mejora medioambiental.

El ámbito de la Ética asistencial se ha defendido con una comunicación que valora la ética "como herramienta de mejora asistencial" ejemplificándola con un caso clínico de Cuidados Intensivos evaluados por el Comité de Ética Asistencial del área sanitaria.

También en el ámbito de Accesibilidad, la radióloga del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Ana Canabal, ha aportado una comunicación sobre estrategias para la optimización de la gestión de los tiempos de las pruebas radiológicas, ha informado la Consejería. Mientras que en la temática de optimización de Recursos Humanos se ha presentado una comunicación con el modelo implementado en enfermería a cargo de su jefe de bloque, Daniel Bárcenas.

Por otro lado, la comunicación número doce se ha centrado en el ámbito de Participación y ha sido presentada por el enfermero José Murillo. Con ella, ha buscado "la optimización en la recogida de la satisfacción de los pacientes, indicador clave de calidad asistencial, mediante la integración de plataformas".

Finalmente, la Junta ha puntualizado que frente a la dinámica habitual de soporte físico y como estrategia para aumentar la participación, accesibilidad y representatividad, se ha optimizado el proceso de recogida de encuestas de satisfacción de pacientes mediante la integración de la plataforma de servicio contratada con la plataforma corporativa de notificaciones del SAS, facilitando un sistema automatizado y adaptado a cada unidad de gestión clínica.