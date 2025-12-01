Una exposición muestra en Sevilla más de 400 piezas del arquitecto andaluz Jose María García de Paredes

1032563.1.260.149.20251201212626 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en su intervención en la inauguración de la exposición 'José María García de Paredes. Espacios de encuentro'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han inaugurado este lunes en la Real Fábrica de Artillería de la capital 'José María García de Paredes. Espacios de encuentro', una exposición retrospectiva del arquitecto sevillano, uno de los principales exponentes de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX.

Según una nota remitida por la Junta, la muestra, con más de 400 piezas entre fotografías, planos, maquetas, cartas o dibujos pertenecientes al Archivo García de Paredes, donado por la familia al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2021, recorre cuatro décadas de trabajo. Estará abierta hasta el próximo 18 de enero.

La exposición se aproxima al trabajo del arquitecto desde perspectivas nuevas e insólitas, además de dar a conocer sus obras más icónicas, como el auditorio Manuel de Falla, en Granada; el auditorio Nacional de Música, en Madrid; el Colegio Mayor Aquinas de Madrid o la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba, entre otras.

Por su parte, Rocío Díaz ha señalado la "importancia de difundir el enorme patrimonio arquitectónico andaluz" a través de figuras como García de Paredes. En este sentido, el Gobierno andaluz se puso como objetivo que la muestra "llegará a Andalucía", ya que permite "que los andaluces nos reencontremos con una obra y un legado que forma parte de nuestra historia contemporánea".

Asimismo, la consejera de Fomento ha señalado la implicación del Ayuntamiento para que esta exposición, que ya estuvo hace un año en Madrid durante el centenario del nacimiento de García de Paredes, "recalara en Andalucía y, en concreto, en Sevilla". En este trabajo, ha agradecido el papel de la hija del arquitecto, Ángela García de Paredes, por haber recopilado la extensa obra de su padre.

José María García de Paredes jugó un importante papel en la renovación de ciertas formas y tipologías arquitectónicas durante la segunda mitad del siglo XX, combinando los lenguajes depurados de la modernidad internacional con la idiosincrasia y tradición constructiva española. Su comprensión de la arquitectura como una forma de hacer historia dio lugar a un hacer respetuoso y atento al entorno, en el que pueden reconocerse guiños del pasado reinterpretados con imaginación.