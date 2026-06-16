La Federación Andaluza de Fútbol entrega gafas de realidad virtual a niños del Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla

Imagen de la entrega de las gafas de realidad virtual al area de Infantil del Hospital Virgen del Rocío por parte de la Federación andaluza de Futbol - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de la Fundación del Fútbol Andaluz que preside, Pedro Curtido, ha hecho entrega al Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, de gafas de realidad virtual destinadas a pacientes del área infantil.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, esta entrega se debe al acuerdo de colaboración que la RFAF mantiene con la empresa sevillana Minifunkids, con el que pretende dar cumplimiento al compromiso social adquirido por su presidente, con el objetivo de que los niños del Hospital Infantil puedan "disfrutar de una experiencia virtual única explorando nuevas formas de interactuar con el mundo".

El acto de entrega de las gafas de realidad virtual ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Sevilla, Silvia Pozo, la directora-gerente del hospital, Nieves Romero, el vicepresidente de la Fundación del Fútbol Andaluz, Luis Medina Cantalejo y la CEO de Minifunkinds, María José Garrido.

En ese sentido, la empresa dirigida por Garrido, nacida en Dos Hermanas (Sevilla)ha conseguido crear una serie de herramientas específicas de apoyo a la atención a las necesidades educativas especiales y apoyo a la estimulación, para mejorar la calidad de vida y el aprendizaje.

Asimismo, su forma de trabajar está orientada de manera fácil y divertida para que los contenidos sean accesibles y estén adaptados en la medida de lo posible a las dificultades o necesidades de cada persona en las áreas motora, cognitiva, sensorial y educativa.