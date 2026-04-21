Fernández-Pacheco anima a degustar productos agroalimentarios andaluces y valora "una tierra que es modelo para otros"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a la caseta de Asaja. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado este martes la caseta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Feria de Abril de Sevilla, donde ha valorado la labor de "colaboración e interlocución continua con el sector" que llevan a cabo las organizaciones agrarias y que "hace de Andalucía una tierra que es modelo para otros".

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, Fernández-Pacheco ha aprovechado la visita al ferial para felicitar a todos los sevillanos y para invitar a locales y foráneos a degustar los mejores productos agroalimentarios andaluces durante la fiesta.

En contexto, en Andalucía se elaboran alimentos y bebidas amparados por alrededor de 70 denominaciones de calidad diferenciada con aval comunitario, cantidad que representa casi el 16 por ciento de las 406 menciones agroalimentarias reconocidas en España. Es de hecho, Andalucía, la cuna de algunos de los caldos más consumidos estos días en la Feria como la manzanilla, protegida por una de las 25 denominaciones de vino de la región.