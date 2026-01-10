La Fundación Centra organizará este año 2026 una jornada andaluza sobre "discursos de odio y desinformación"

Archivo - Tristán Pertiñez Blasco, director de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), en una foto de archivo. - UNIA - Archivo

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tiene previsto organizar durante este año 2026 unas "Jornadas Andaluzas sobre Discurso de Odio y Desinformación, concebidas como un espacio de diálogo entre instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales".

Así se recoge en el Plan de Actuación para este año 2026 de la Fundación Centra, consultado por Europa Press, que establece "las principales líneas estratégicas y los proyectos clave que orientarán la labor de una institución comprometida con liderar la investigación social en Andalucía y con impulsar la transferencia de conocimiento".

Dicho documento señala que "entre las actividades destacadas" de la fundación para este año 2026 figura la organización de estas jornadas sobre "discurso de odio en línea, desinformación y teorías de la conspiración", cuyo programa "incluirá la presentación de resultados del estudio específico sobre esta temática, así como ponencias y mesas de debate destinadas a analizar tendencias actuales y compartir buenas prácticas".

Esta iniciativa se enmarca en el eje de "investigación social", uno de los cuatro fundamentales en torno a los que se articula el plan de actuación de la Fundación Centra, según añade el documento, que, además, "garantiza la continuidad de estudios de medición sistemática, como el Barómetro Andaluz y los Estudios Sociales, esenciales para monitorizar la evolución de los principales indicadores sociales de Andalucía".

"Estos análisis proporcionan información clave para la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas públicas eficaces", se puede leer en el Plan de Actuación de la Fundación Centra, donde se apunta que, "en el marco de los 'Estudios Sociales', en 2026 adquirirán especial relevancia dos líneas temáticas" cuales son "el análisis de la desinformación y los discursos de odio, considerados uno de los principales retos para las sociedades democráticas; y los cambios sociales que afectan a las familias y la juventud en Andalucía".

PROYECTO DE BANCO DE DATOS CENTRA

Por otro lado, el plan de actuaciones menciona también el proyecto del Banco de Datos Centra, financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que "permitirá desarrollar una plataforma para garantizar que los datos y publicaciones científicas sobre la realidad social de Andalucía sean fácilmente localizables, accesibles, interoperables y reutilizables".

En concreto, al respecto de esta iniciativa, el documento precisa que, "finalizada su etapa de diseño", en este año 2026 "comenzará el desarrollo" de este "portal web compuesto de distintas aplicaciones que permitirá unificar en un mismo espacio todas las publicaciones, artículos y bases de datos de las investigaciones realizadas y promovidas por la Fundación Centra".

Además, la Fundación Centra seguirá este año "actuando como Medio Propio Personificado para diversas entidades de la Junta de Andalucía, consolidándose como institución de referencia en investigación social", una labor que "lleva desarrollando desde 2021", y que "le ha permitido interactuar con diversas consejerías y direcciones generales en un amplio espectro de temas".

En este año 2026, la fundación pública ya tiene comprometida "la realización del 'Informe anual sobre Violencia de Género' encargado por la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad", avanza el plan de actuación.

BARÓMETRO Y ENCUESTAS EN TORNO A LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, en el área de trabajo vinculado a la investigación, la Fundación Centra confirma que en este ejercicio "se desarrollarán cuatro oleadas del 'Barómetro Andaluz' que, además de la habitual valoración sociopolítica, de la gestión del Gobierno y del comportamiento electoral, incluirán bloques de consulta según los temas de especial relevancia para la ciudadanía andaluza".

El plan de actuación reivindica el 'Barómetro Andaluz' como "la herramienta de referencia para el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político". Subraya que, de periodicidad trimestral y con una muestra representativa de 3.600 encuestados en cada edición, es "una de las iniciativas de mayor reconocimiento para la Fundación Centra tanto a nivel autonómico como nacional", y cada una de sus ediciones cuenta con "el visado y el control de calidad del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía".

De igual modo, la Fundación Centra contempla realizar "estudios previos y posteriores relacionados con la convocatoria electoral al Parlamento de Andalucía prevista" para este año 2026, en el que, por otro lado, también "se llevará a cabo un nuevo estudio demoscópico para examinar aspectos relacionados con la identidad andaluza" como el "grado de identificación con los símbolos, el sentido de pertenencia a la región y la percepción de la imagen de Andalucía".