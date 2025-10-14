El Gobierno andaluz aprueba este miércoles planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en el Palacio de San Telmo, a 10 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión semanal de este miércoles, 15 de octubre, dos planes de acción --uno para el cribado de cáncer de colon y otro para el cribado de cuello de útero--, que van a complementar el plan de choque anunciado la semana pasada por la Junta de Andalucía para "solventar los problemas en los protocolos" de cribado de cáncer de mama.

Así lo anunció el pasado domingo en una atención a medios el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha asumido provisionalmente las competencias de la Consejería de Salud y Consumo tras la dimisión de quien era su titular, Rocío Hernández, en el marco de dicha crisis por el funcionamiento del programa de detección precoz de cáncer de mama.

En concreto, la Consejería de Salud y Consumo activó la semana pasada, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un "plan de choque", dotado inicialmente con 12 millones de euros de presupuesto, para la mejora de la atención a las mujeres en las unidades de mama hospitalarias y reforzar el circuito asistencial posterior al programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

El objetivo último de este plan de acción es "incrementar la capacidad asistencial de las unidades de mama mediante la realización de continuidades asistenciales voluntarias por parte de los profesionales e impulsar la actividad extraordinaria de pruebas diagnósticas en sábados, domingos y festivos", y contempla la incorporación de 119 nuevos profesionales --65 facultativos especialistas en Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialista en radiodiagnóstico y 16 Tcaes-- para "mejorar la accesibilidad y la coordinación de los circuitos asistenciales".

En relación al cribado de cáncer de colon, Antonio Sanz explicó este pasado domingo que, con el nuevo plan de acción que aprobará el Consejo de Gobierno, "se reforzarán los sistemas de información y trazabilidad, se incrementará el número de profesionales dedicados al programa, se impulsarán campañas de sensibilización ciudadana y se mejorará la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes".

El consejero subrayó que el Gobierno de Juanma Moreno transformó dicho cribado en uno poblacional "organizado y homogéneo para toda la población de 50 a 69 años", y su grado de aceptación se había elevado del 20% en el año 2020 al 42% en 2024, y la participación se había incrementado del 39% en 2020 al 65% en 2024.

Por otro lado, en relación al cribado de cáncer de cuello de útero, Sanz detalló que el nuevo plan de acción "reforzará la coordinación entre profesionales y la formación continua, la mejora de los sistemas de información, se desarrollarán campañas de sensibilización, se acometerán reformas estructurales en algunos de nuestros centros sanitarios en Andalucía y se incorporarán nuevos profesionales".

Antonio Sanz explicó el pasado domingo que fue en 2019 cuando el Ministerio de Sanidad incluyó este cribado en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y subrayó que Andalucía ha cumplido con los "hitos marcados", los de "iniciar el programa en 2024 y alcanzar una cobertura del 90% en 2029".

Para desplegar este cribado se definieron fases progresivas, comenzando por las mujeres de 25 a 29 años y de 60 a 65 años --entre julio de 2024 y octubre de 2025--; para ampliar a mujeres de 25 a 34 y de 55 a 60 --entre noviembre de 2025 y enero de 2027-- y, así, de manera sucesiva hasta llegar en 2029 a todas las mujeres de 25 a 65 años.

En octubre de 2025, los resultados en Andalucía son un 75% de cobertura de invitación --más de medio millón de personas--, un 25% de aceptación y una participación efectiva del 83%, según los datos de la Junta.