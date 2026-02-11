El Hospital Macarena de Sevilla instala un punto interactivo sobre linfomas, con hasta 160 casos diagnosticados al año

Punto informativo interactivo sobre linfomas en el Macarena - HUVM

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha instalado un punto informativo interactivo para concienciar sobre tipos de linfomas, sintomatología y el impacto emocional en pacientes y familiares de esta enfermedad neoplásica.

Este punto informativo cuenta con una estructura del cuerpo humano de grandes dimensiones que simula la representación del sistema linfático, facilitando un mejor conocimiento sobre el origen de este tipo de neoplasias hematológicas, explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

A diferencia de otros tipos de cáncer --como el de pulmón, mama o colon-- que pueden extenderse a los ganglios linfáticos en etapas avanzadas, los linfomas tienen la particularidad de originarse directamente en ellos. Los linfomas son un tipo de enfermedades neoplásicas (tumorales) que afectan a los linfocitos, células que forman parte de nuestro sistema inmune y que en España representarán este año el 71% del total de neoplasias hematológicas.

Existen linfomas frecuentes, pero también menos frecuentes, como el linfoma de células del manto. Pese a ello, la falta de información en general sobre los linfomas más desconocidos invisibiliza a los pacientes que los sufren, según indican responsables de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) .

Al respecto, un 80% de los andaluces tiene un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas y un 52%, es decir, más de la mitad de la sociedad no sabe que existen linfomas menos frecuentes definidos como enfermedad rara. Conocer bien la sintomatología es clave para abordar el manejo de la enfermedad a tiempo. Sólo un 34% de la población andaluza conoce los síntomas asociados a los linfomas.

El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos (73%) es el signo más identificado por los encuestados como posible indicio de un cáncer linfático, seguido de la pérdida de peso sin explicación (60%), la fatiga y pérdida de apetito (51%) y la fiebre recurrente (45%).

Asimismo, seis de cada diez personas en Andalucía aseguran conocer enfermedades relacionadas con el sistema linfático y casi el 70% de la población afirma que el cáncer es la enfermedad más relacionada con el mal funcionamiento del sistema linfático, por encima del linfedema o las infecciones.

Estos datos se desprenden del 'Estudio de percepción social sobre linfomas en España: Entendiendo el linfoma, visibilizando vidas', realizado por IPSOS e impulsado por Lilly dentro de la iniciativa 'Linformados', puesta en marcha en colaboración con AEAL, SEHH y del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (Geltamo).

LINFORMADOS

'Linformados' persigue un doble objetivo: por un lado, dar voz a los pacientes y visibilizar sus necesidades y, por otro lado, facilitarles herramientas que les faciliten información y recursos que puedan utilizar durante el proceso de su enfermedad y que mejoren su comunicación en consulta.

En este punto informativo se entregará también la guía para pacientes 'En Linfoma, ninguna duda es tonta', que ha trabajado Lilly junto con AEAL y SEHH para ayudar a mejorar la comunicación del paciente con su médico.

El Hospital Universitario Virgen Macarena y los profesionales del Servicio de Hematología del centro se han sumado también hoy a esta iniciativa para concienciar sobre esta enfermedad. Durante el acto inaugural en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena han estado presentes representantes del equipo directivo del centro, Alicia Rodríguez, jefa de Servicio de Hematología, y Nazaret Domínguez, hematóloga del hospital sevillano, además de representantes del equipo directivo del centro hospitalario, de AEAL y de Lilly España.

HASTA 160 PACIENTES NUEVOS AL AÑO

Cada año, en el Hospital Universitario Virgen Macarena se diagnostican entre 140 y 160 nuevos pacientes. La enorme complejidad y heterogeneidad de esta enfermedad en su diagnóstico, edad de presentación, comportamiento clínico y planteamiento terapéutico exigen un abordaje multidisciplinar.

Precisamente, para ofrecer la mejor respuesta a este tipo de pacientes, el Hospital Macarena cuenta con el Subcomité de Linfomas, un ejemplo de que el trabajo en equipo mejora el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes con linfoma. Tal y como ha señalado Alicia Rodríguez, "habitualmente, estos pacientes presentan un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que ellos mismos suelen identificar como bultos en el cuello, las axilas o la ingle".

A estos signos se suman con frecuencia síntomas como cansancio persistente, pérdida de peso, fiebre o sudoración excesiva. En algunos casos, también aparece dolor abdominal debido al aumento del tamaño del hígado o del bazo. Esta situación limita notablemente la calidad de vida de los pacientes, ya que, en ocasiones, les afecta a sus actividades cotidianas al sentirse más débiles, con menos fuerza y energía.

"A nivel psicológico, el diagnóstico de este tipo de neoplasias hematológicas genera una gran carga emocional, marcada por la angustia ante lo desconocido y sentimientos de tristeza", señala Rodríguez. Para la responsable de Hematología del Macarena, "uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los profesionales sanitarios es a la rapidez en el diagnóstico, ya que las pruebas complementarias necesarias se deben realizar en el menor tiempo posible".

Además, ha indicado que "para llegar al diagnóstico final es necesario que participe un equipo multidisciplinar y esto es siempre un reto, que haya coordinación para que todo se realice de una manera fluida".

TIPOS DE LINFOMAS

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los linfomas se agrupan en dos tipos: Linfomas más frecuentes, que son los linfomas B y el linfoma de Hodgkin, que representan aproximadamente el 79% y el 9% de los casos de linfoma, respectivamente , y los linfomas menos frecuentes que son linfomas de células T y células NK, con una incidencia estimada del 7%.

Si bien la mayoría de los linfomas de células B son frecuentes, existen subtipos poco comunes, como el linfoma de células del manto, que se considera un tipo de linfoma B raro debido a su menor incidencia y comportamiento clínico particular. Su incidencia anual es de 1-2 personas por cada 100.000, considerándose una enfermedad rara.

Es un tipo poco frecuente de cáncer del sistema linfático, originado por la proliferación descontrolada de linfocitos B, que se transforman en células malignas. Estas células se desarrollan a partir de linfocitos que, en condiciones normales, residen en la zona del manto. En este sentido, el estudio de percepción también arroja que el 91% de los andaluces desconoce o tiene un conocimiento escaso sobre el linfoma de células del manto.