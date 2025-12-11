El Hospital Macarena de Sevilla, premiado en la última Reunión de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología

Profesionales del Servicio de Neurofisiología del Hospital Macarena. - HUVM

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Junta de Andalucía, acaba de obtener tres reconocimientos de los cinco otorgados en la reciente Reunión de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica (SANC).

Las comunicaciones premiadas en este destacado foro científico regional han sido en las secciones de 'Sueño', 'Electroneuromiografía' y 'Potenciales Evocados'. El encuentro, donde el Servicio de Neurofisiología Clínica del centro hospitalario tuvo una presencia destacada también con la intervención de distintos ponentes en las sesiones científicas, es un foro de conocimiento donde se comparten avances científicos, se debate sobre neurodiagnóstico y técnicas neurofisiológicas, y sirve de espacio de fomento de formación e investigación, detalla en un comunicado.

La Reunión de la SANC donde se entregaron los premios ha contado con la participación de profesionales de Neurofisiología procedentes de toda Andalucía. Durante ella se destacaron los avances más recientes en tecnología aplicada a la Neurofisiología, que optimizan la interpretación de señales neurofisiológicas, mejoran la precisión diagnóstica y abren nuevas posibilidades en el estudio del sistema nervioso.

El programa científico incluyó comunicaciones orales, sesiones sobre técnicas de neuromodulación no invasiva, mapeo cerebral en cirugía de epilepsia, aplicación de Inteligencia Artificial en Neurofisiología, así como actualizaciones en el área del sueño, entre otros temas de interés clínico y de investigación.

Este reconocimiento no solo valida el rigor científico de las comunicaciones premiadas, sino también el esfuerzo colectivo del equipo clínico e investigador del Hospital Macarena, consolidándose como un referente regional en el área más clínica del Sueño y en el desarrollo y aplicación de técnicas neurofisiológicas avanzadas, añade el comunicado.

El servicio de Neurofisiología Clínica del centro hospitalario ofrece una cartera de servicios que abarca técnicas como: electroneuromiografía (ENMG), electroencefalografía (EEG), potenciales evocados (PE), monitorización intraoperatoria, así como una Unidad del Sueño, que permiten abordar de forma integral gran número de enfermedades del sistema nervioso central y periférico.