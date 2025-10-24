El Hospital de Valme acoge las jornadas de Atención Primaria del Área Sanitaria Sur de Sevilla

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha acogido la celebración de las primeras Jornadas de Atención Primaria del Área Sanitaria Sur de Sevilla organizadas con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas desde el compromiso con la innovación en el abordaje interdisciplinar.

Inaugurada por la directora gerente de este área sanitaria, Inmaculada Vázquez, y coordinadas por el subdirector médico de Atención Primaria, Máximo Merino, este foro ha recogido en su programación una serie de iniciativas estratégicas pivotadas en la coordinación de la atención primaria y la atención hospitalaria como garante de la continuidad asistencial, informa el centro en un comunicado.

Según Inmaculada Vázquez, "este encuentro representa una apuesta clara por una atención sanitaria eficiente y de calidad, garantizando la respuesta a nuevas demandas contextualizas en el envejecimiento poblacional y la cronicidad, reforzando así la continuidad asistencial como eje vertebrador de un sistema eficaz, cercano y humano".

La jornada ha puesto especial énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación entre niveles asistenciales (atención primaria y atención hospitalaria) junto a la integración de servicios clínicos que favorezcan la continuidad en la mejora continua, clave para afrontar con éxito los retos asistenciales actuales. Para ello, se ha diseñado un programa que recoge diversas iniciativas innovadoras materializadas en este área sanitaria bajo un abordaje integrador de ambos ámbitos sanitarios sobre diferentes procesos de salud.

Ponencias y mesas de expertos con comunicaciones y pósters de casos clínicos han desgranado avances en la práctica clínica dentro de patologías de gran prevalencia. El resultado ha sido la celebración de una jornada con notable interés clínico y profesional que ha conseguido reunir a cerca de un centenar de profesionales bajo el lema 'Un Área comprometida con la innovación en el abordaje interdisciplinar'.

PROGRAMAS ASISTENCIALES CON RESULTADOS EN SALUD

La teleconsulta, como acto de asistencia sanitaria interniveles con repercusión en accesibilidad y continuidad, ha sido la primera temática expuesta. Se ha ejemplificado con dos casos: su aplicación en un programa de cardiología y en lesiones de dermatología a través de los jefes de ambos servicios (Francisco Javier Molano y Amalia Pérez, respectivamente).

Asimismo, otro botón de muestra de la eficacia en resultados en salud mediante la integración de ambos niveles asistenciales es la creación de un protocolo innovador para las infecciones de transmisión sexual (ITS), realizado por profesionales de este área sanitaria y con varios años de recorrido. Proyecto innovador en Salud Pública desde un prisma de trabajo de un equipo multidisciplinar que ha sido expuesto por la médica de familia María Victoria Rodríguez, la ginecóloga Rosa Oña y la enfermera de Salud Pública Pilar Hernández.

Otros dos ejemplos compartidos en una Mesa de Continuidad Asistencial han sido el proyecto IC-MAIC (insuficiencia cardiaca) y proyecto Post-IAM-Andatrack (seguimiento infarto). Para ello, han contado con el cardiólogo Sebastián Rufián y la enfermera Rosa Luque del Hospital de Valme junto a Sergio González y Ana Mateos desde centros de atención primaria de Dos Hermanas y Los Palacios.

En la esfera de la acentuación de la cronicidad, se ha llevado a cabo una ponencia con píldoras de conocimiento sobre pacientes polimedicados bajo el título: '¿Es necesaria la polifarmacia?', a cargo del farmacéutico de atención primaria José Luís Castro. Asimismo, el impulso de la promoción de la salud en el entorno escolar ha sido abordado por el enfermero referente de centro educativo en Utrera Fernando Pérez.

Seguidamente, la importancia del abordaje cardiaco diferenciado por razón de género también ha tenido su impacto en la programación. Se trata de un enfoque innovador en el manejo preventivo del riesgo cardiovascualr de la mujer durante el postparto. Como ponentes, la médica de Arahal Macarena Rodríguez y la matrona del centro de salud de esta localidad Trinidad Roldán.

Finalmente, la temática que ha cerrado el programa ha sido el manejo de la enfermedad crónica renal como un reto dentro del modelo asistencial. El jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Valme, José Antonio Escarti junto al nefrólogo del Hospital Virgen del Rocío, Miguel Pérez, han sido los encargados de las ponencias respectivas.