El Hospital de Valme de Sevilla, nueva sede para el examen del Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos

Celebración del examen con la Dra María Ruano y el inspector de la sociedad científica europea de Anestesiología Dr Zeev Goldik como responsables. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Valme de Sevilla ha sido designado nueva sede del Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos por la Sociedad Eeuropea de Anestesiología y Cuidados Intensivos (ESAIC) para la realización de las pruebas pertinentes en la consecución del diploma europeo.

En una nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía, el centro hospitalario ha informado de que a esta titulación pueden optar los médicos internos residentes de tercer y cuarto año, así como especialistas en el Área de Anestesiología.

Según la jefa de servicio de Anestesiología del hospital sevillano, Mercedes Echevarría, "supone un plus en la formación de estos especialistas y significa un esfuerzo por la excelencia profesional".

Concretamente, esta certificación tiene como objetivo lograr un alto nivel uniforme de conocimiento y competencias por parte de los anestesiólogos de toda Europa a través de su evaluación por una Junta Examinadora independiente.

Entre sus objetivos principales destacan, entre otros, promover la seguridad del paciente, además de la calidad de los cuidados, implementar la continuidad de la atención para mejorar el resultado del paciente, estimular y facilitar tanto la formación como la investigación de los anestesiólogos.

El proceso de la obtención de este diploma está orientado a lograr un estándar de conocimiento elevado y uniforme a nivel internacional, precisando de sedes y profesionales con requerimientos determinados.

El examen se puede realizar en varios idiomas y consiste en dos partes que cubren las ciencias médicas básicas más relevantes y aspectos clínicos apropiados para un especialista en Anestesiología.