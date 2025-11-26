Hospital de Valme de Sevilla participa en el Congreso de Radiólogos del Sur con una decena de comunicaciones científicas

Equipo de radiólogos del Hospital de Valme (adjuntos, tutores y MIR) con la jefa del servicio de Radiodiagnóstico a la derecha, la Dra. Susana Rico, y el jefe de estudios, José Carlos Pérez - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha participado en el Congreso de la Asociación de Radiólogos del Sur (ARS), celebrado recientemente en Granada. Su servicio de Radiodiagnóstico ha presentado una decena de comunicaciones científicas, cuya "calidad investigadora" ha propiciado que cinco de los trabajos hayan sido seleccionados para su elevación a ponencias dentro del programa oficial del encuentro.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, las comunicaciones presentadas han abarcado "un amplio abanico de temas relacionados con el diagnóstico por imagen". Entre ellos, se han incluido avances en técnicas de mama, estudios sobre la patología musculoesquelética en el pie, malformaciones vasculares poco conocidas, pruebas urgentes para el diagnóstico cardíaco y cerebral, así como casos clínicos complejos y actualizaciones en la clasificación de distintos tipos de cáncer.

En conjunto, estos trabajos han reflejado "la variedad de situaciones en las que la radiología resulta clave para detectar y tratar múltiples problemas de salud", y han incluido "la versatilidad clínica del servicio y su vocación por mantenerse a la vanguardia en los distintos ámbitos del diagnóstico por imagen", ha remarcado la Junta.

De esta forma, los títulos de la decena de estudios presentados son: 'De la sospecha a la confirmación: biopsia de vacío guiada por mamografía con contraste. Implementación en nuestra unidad de radiología de mamá', 'Patología de la fascia plantar: un punto más allá de la fascitis plantar', 'Anastomosis carótido-vertebro basilares. La importancia de su reconocimiento' y 'AngioTAC coronario urgente: revisión y experiencia radiológica en nuestro centro'.

Asimismo, estos trabajos también han versado sobre 'Complicaciones en el cierre percutáneo de la orejuela izquierda: diagnóstico de fugas per y dispositivo mediante angioTAC', 'Trombosis venosa cerebral: claves radiológicas para el diagnóstico urgente', 'Riñón en torta: presentación de un caso de ectopia renal cruzada fusionada', 'Necrosis cortical renal', 'La nueva clasificación TNM en cáncer de pulmón: implicaciones radiológicas' y 'Actualización del carcinoma del tracto urinario superior'.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE CALIDAD

El Hospital ha destacado "la notable participación" en los trabajos de especialistas internos residentes del servicio. Un hecho que, según sus tutores, "refleja la implicación y dedicación de los mismos" y, al mismo tiempo, "la apuesta del servicio de Radiodiagnóstico por una formación de calidad y una docencia de excelencia".

En este sentido, la jefa del Servicio de Radiodiagnóstico del hospital sevillano, Susana Rico, ha valorado positivamente la participación del equipo y ha asegurado que "estos resultados reflejan el esfuerzo colectivo de un servicio comprometido con la mejora continua, la investigación y la formación". "Ver cómo nuestros especialistas y residentes aportan trabajos que alcanzan la categoría de ponencias es motivo de orgullo y un impulso para seguir trabajando en la misma línea", ha apostillado.

Por su parte, la radióloga tutora de médicos residentes, Ana María Cáceres, ha puesto en valor la "proactividad" de Médico Interno Residente (MIR) como Celeste Prieto, Javier Ruiz, Daniela Pinerúa, Pilar Ortuño, Blanca Cisneros, Rocío Tenorio o Roberto Broncano, al tiempo que ha subrayado que "la implicación de los mismos refrenda el compromiso de nuestro servicio y hospital con la innovación, la actualización científica y la excelencia profesional".