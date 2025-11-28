El Hospital Virgen Macarena de Sevilla acoge este sábado un encuentro nacional sobre retinoblastoma

Una intervención contra retinoblastoma en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla acogerá este sábado la 'I Jornada Divulgativa sobre Retinoblastoma' que organiza la Asociación Española Retinoblastoma en colaboración con los profesionales del centro hospitalario.

Según una nota remitida por el centro hospitalario, el retinoblastoma es un tumor raro que representa el 3% de los tumores malignos pediátricos, es el tumor ocular maligno más frecuente en la infancia y supone entre un 10-15% de los tumores diagnosticados en el primer año de vida.

El Hospital Universitario Virgen Macarena es "centro de referencia" en el Sistema Nacional de Salud para la atención a estos tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma) y en pacientes adultos. Además, la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica del centro hospitalario se encuentra integrada en la red europea de cáncer pediátrico, ERN-PaedCan (Paediatric Cáncer).

Según datos del centro, cada año se atienden en el Hospital Virgen Macarena alrededor de cinco nuevos pacientes pediátricos con retinoblastoma y actualmente son más de 120 los pacientes pediátricos y adultos que continúan seguimiento en nuestro centro tras completar su tratamiento.

El encuentro reunirá a pacientes, familiares y profesionales. Durante la jornada, que comenzará a las 10 horas en el Aula Magna del centro hospitalario, intervendrán diferentes expertos que aportarán su visión interdisciplinar sobre retinoblastoma en edad pediátrica y adulta.

La jornada contará con la participación de la jefa de Sección de Onco-Hematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena, Ana Fernández-Teijeiro, que expondrá su ponencia 'Tratamiento conservador del retinoblastoma'; el coordinador de la Unidad de Referencia Nacional para tumores intraoculares de la infancia, Francisco Espejo, que disertará sobre 'Señales de alerta en el retinoblastoma y sus tratamientos'; y la oftalmóloga pediátrica Mireia López, del Servicio de Oftalmología del hospital.

También intervendrán en el encuentro expertos de otros centros hospitalarios como la jefa de Sección de Hemato-Oncología Pediátrica Molecular del Hospital La Paz, Adela Escudero, que disertará sobre 'La Importancia del diagnóstico genético en el retinoblastoma'.

Durante la jornada se analizarán también las novedades sobre prótesis oculares y el papel de las asociaciones de pacientes. Igualmente, el gerente de la Casa Ronald McDonald de Sevilla, Javier Pavo, realizar una presentación sobre la Fundación Infantil Ronald McDonald.