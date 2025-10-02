El Hospital Virgen Macarena de Sevilla afianza una consulta pediátrica pionera para pacientes con riesgos vasculares

Profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla que han intervenido en la consulta pediátrica para pacientes con riesgos cardiovasculares - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha consolidado su consulta multidisciplinar destinada a pacientes de más de diez años con riesgo cardiovascular. El perfil de los pacientes de esta novedosa iniciativa se centra en menores que padecen obesidad y algunas afecciones como dislipemia, hipertensión y/o alteración de la glucosa, incluyendo adolescentes con dicho perfil que sobrepasan la edad pediátrica.

Según informa el hospital sevillano en una nota de prensa, la obesidad es un factor clave para las enfermedades y complicaciones cardiovasculares y que se asocia con estas tres patologías. La hipertensión, dislipemia y diabetes tipo II constituyen los principales predictores de futuras enfermedades cardiovasculares, según ha destacado la Junta, que ha agregado que la obesidad infantil en Andalucía afecta a más del 22% de la población en edad pediátrica.

En esta prestación sanitaria que ofrece este hospital, confluyen profesionales de varias disciplinas pediátricas como son: Cardiología, Aparato Digestivo, Nutrición y Endocrinología, Nefrología, Bioquímica y Psicología. Todo para ofrecer una atención "eficiente basada en la personalización", ha subrayado en el comunicado.

La faceta psicológica y dietética son otras parcelas que incluye esta consulta integral. "También contamos con el apoyo fundamental de una psicóloga infantil así como de una dietista que se ha incorporado recientemente", ha añadido Elena Pérez, la pediatra impulsora y coordinadora de esta iniciativa sanitaria que acaba de cumplir un año de actividad.

Antes del comienzo de estas consultas, que se desarrollan en acto único, se producen reuniones grupales en las que los profesionales sanitarios implicados plantean a las familias de los candidatos los objetivos a alcanzar y le aportan información sobre alimentación y hábitos de vida saludable o modificaciones en conductas perjudiciales.

En cuanto al abordaje integral en la consulta pediátrica de niños con riesgo cardiovascular, se realizan varias pruebas e intervenciones como análisis de sangre y orina, historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz o dislipemia genética, y evaluación de hábitos alimentarios y estilo de vida.

Asimismo, en el recorrido asistencial se realiza una exploración física completa --peso, talla, Índice de Masa Corporal, estadio puberal y tensión arterial--, junto con estudios analíticos específicos como perfil lipídico y parámetros trombóticos. También se emplea la bioimpedanciometría para valorar la composición corporal y el estado nutricional.

La valoración se completa con pruebas cardiológicas --ecocardiografía y prueba de esfuerzo si se precisa--, ecografía doppler de carótidas y monitorización de la tensión arterial durante 24 horas. Todo ello, según ha concluido el centro hospitalario sevillano, "permite identificar de forma precoz a los menores con riesgo cardiovascular y actuar de forma preventiva".