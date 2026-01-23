El Hospital Virgen Macarena de Sevilla ofrece un año más charlas antitabaquismo para jóvenes estudiantes

Charla antitabaquismo para jóvenes estudiantes del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. - HOSPITAL VIRGEN MACARENA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que pertenece al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha retomado este año sus charlas informativas sobre los efectos devastadores del tabaquismo convencional y electrónico.

Esta iniciativa, emprendida por el Servicio de Neumología del centro hospitalario, comenzó en 2024 y ha servido para concienciar ya a más de 300 personas, la mayoría de centros y entidades formativas cuyo alumnado son jóvenes en formación, según ha informado el centro en una nota.

Este año, ha sido un grupo de estudiantes de Formación Profesional del centro Davante Medac quienes han recibido información sobre los efectos perjudiciales que provoca el tabaquismo.

El jefe de Servicio de Neumología del hospital sevillano, Agustín Valido, ha señalado que el tabaquismo "va más allá de un hábito, se trata de una enfermedad crónica adictiva que provoca multitud de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cancerígenas".

El tabaquismo es un problema de salud pública siendo la principal causa de muerte evitable y responsable de más de 7 millones de fallecimientos cada año en todo el mundo.

Por ello, el Hospital Virgen Macarena viene realizando distintas actividades de educación sanitaria hacia la ciudadanía, especialmente con jóvenes entre los que se ha popularizado el consumo del cigarrillo electrónico, "cuyas características, color y sabor disfrazan a este producto como algo inocuo".

En esta línea, Valido ha destacado que el consumo de nicotina en niños y adolescentes "tiene consecuencias en el desarrollo cerebral favoreciendo los modelos adictivos a largo plazo". "Vapear, ya sea en su vertiente nicotínica como en la exenta de esta sustancia altamente adictiva y nociva para la salud, produce lesiones pulmonares tal y como aduce la Organización Mundial de la Salud".

El SAS ha indicado que el vapor de los cigarrillos electrónicos "no es de agua, sino un aerosol con sustancias tóxicas". En concreto, la Fundación Europea del Pulmón ha descrito que este aerosol "contiene 243 sustancias químicas únicas, incluidos tóxicos conocidos".

Junto a estas actividades de concienciación, el Hospital Virgen Macarena dispone de un Programa de Deshabituación Tabáquica desde hace dos décadas. Durante 2025, la Unidad de Tabaquismo del centro sevillano atendió más de 800 nuevos pacientes.

En esta unidad se desarrolla un programa específico para el tratamiento del tabaquismo, con un abordaje multidisciplinar en el que se ofrece un tratamiento combinado con terapia cognitivo-conductual y farmacológica, con el que se alcanzan resultados cercanos al 50% de abstinencia a los 6 meses.