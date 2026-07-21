El Hospital Virgen Macarena de Sevilla recibe una donación de 10.000 euros para investigación contra el cáncer

La unidad de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena junto a representantes de la Asociación 'Verenia Santa Águeda' de Brenes, quienes han realizado una donación de 10.000 euros para investigación - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha recibido 10.000 euros de donación de la Asociación 'Verenia Santa Águeda' de Brenes para que se destine a investigación contra el cáncer.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, se trata de la sexta donación que hace la asociación al complejo hospitalario sevillano, en el marco de una colaboración que mantienen ambas instituciones desde 2018 con la Unidad de Investigación de Oncología Médica del centro hospitalario en diversos proyectos relacionados con el cáncer.

De esta manera, la Unidad de Investigación de Oncología Médica del HUVM, actualmente integrada por un grupo multidisciplinar que involucra a diferentes tipos de investigadores, lleva más de una década colaborando en proyectos de investigación cuyo epicentro es la inmunología e inmunoterapia del cáncer.

Este Servicio de Oncología Médica, realiza una profusa labor investigadora respecto a diferentes tipos de cánceres: mama, linfoma, melanoma, tumores cutáneos, genitourinarios, germinales, origen desconocidos, cerebrales, tumores raros, sarcomas, digestivos, endocrinos, neuroendocrinos, además de tumores torácicos, ginecológicos y de cabeza y cuello, desarrollando actualmente 16 líneas de investigación.

En este sentido, el jefe del referido servicio, Luis de la Cruz, ha señalado que "cualquier ayuda a la investigación es bienvenida en un campo donde se participa en tantos ensayos, proyectos y estudios", a la vez que ha agradecido el "comopromiso" de la Asociación con la sanidad pública. "Para entidades pequeñas como éstas, reunir estas cantidades de dinero, supone mucho esfuerzo", ha valorado.

Actualmente, el Servicio de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena desarrolla una profusa labor investigadora y está inmerso en más de 230 ensayos clínicos de forma activa.