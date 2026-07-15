El Hospital Virgen Macarena de Sevilla utiliza el arte como elemento terapéutico en pacientes de Salud Mental

La exposición 'La mirada como refugio' del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, que contiene creaciones artísticas de los pacientes de salud mental hospitalizados - LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha expuesto una muestra de creaciones artísticas fotográficas y pictóricas realizadas por pacientes de Salud Mental hospitalizados.

Según ha precisado la Junta en una nota, la exposición podrá verse desde este miércoles hasta el próximo día 22 de julio, en el vestíbulo del edificio principal del complejo hospitalario y de acceso público.

La iniciativa ha sido incentivada desde la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y, tal y como han apuntado las promotoras de la idea, ha partido de la premisa científica "de que las imágenes artísticas pueden convertirse en lugares de refugio y alivio en momentos de sufrimiento psicológico".

La literatura clínica ha confirmado los beneficios que reporta la creación artística para la salud mental, de manera que funciona como un "catalizador para procesar traumas y emociones difíciles", que puede incluso reducir la depresión, la ansiedad y el estrés, además de estimular la liberación de sustancias químicas cerebrales como la dopamina y serotonina, ambos neurotransmisores generadores de efectos positivos en el estado de ánimo.

De esta manera, la Unidad de Salud Mental ha aprovechado el potencial terapéutico del desarrollo creativo de obras artísticas para mejorar el bienestar emocional de sus pacientes hospitalizados en situación de crisis, dado que tanto la creación artística como el acceso a un espacio de cultura en el que refugiarse "revierten en beneficios anímicos".

En suma, la Unidad de Hospitalización de Salud Mental ha detallado que una "buena imagen es capaz de sumergirnos en su universo, contarnos una historia sin palabras y transmitir un estado de ánimo que nos permita evadirnos, aunque sea por momentos".