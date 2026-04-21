El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla acoge una exposición fotográfica sobre el eccema crónico de manos

Exposición fotográfica sobre el eccema crónico de manos, en el patio central del Hospital Virgen del Rocío. - HUVR

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patio central del Hospital General del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla acoge hasta el viernes, 24 de abril, la muestra fotográfica 'Manos que hablan', cuyo objetivo es dar a conocer el eccema crónico de manos (ECM), una patología de alto impacto para los pacientes a los que condiciona su vida laboral, social y emocional.

La muestra, organizada de la mano de la Unidad de Dermatología del HUVR, que dirige el doctor José Juan Pereyra, consta de una decena de fotografías de gran tamaño que tratan de simbolizar lo que supone para un paciente vivir con ECM, explica el centro hospitalario en un comunicado.

Se trata de imágenes de pacientes reales realizadas por la fotógrafa Lucía Herrero que no son reproducciones de la patología en sí misma, sino una representación artística de lo que implica tenerla. Además, cada imagen cuenta con un código QR que dirige a la persona interesada a un vídeo en el que cada paciente explica el sentimiento y el síntoma que hay detrás de cada foto.

El eccema de manos es una patología inflamatoria que provoca sequedad, enrojecimiento, picor y dolor. Se trata del trastorno cutáneo más frecuente en las manos, y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen. Cuando el EM dura más de tres meses o presenta brotes recurrentes (dos o más episodios al año) hablamos de eccema crónico de manos (ECM).

La muestra está recorriendo varios centros hospitalarios de primer nivel en toda España. Cada una de las imágenes tiene un título, un mensaje. Entre otras, se pueden ver manos con pétalos y espinas, para simbolizar el alivio y el daño que pueden sentir las personas afectadas; manos con arcilla, moldeando lo invisible; el 'grito sordo' de una mujer que se cubre el rostro ante el dolor; o una mano que aguanta una lluvia de agujas, que resiste y permanece, porque no le queda otra salida, detalla el comunicado.