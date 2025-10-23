El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla adquiere el "único" equipo de láser vascular de Andalucía

La Unidad de dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla ha adquirido un nuevo equipamiento de láser vascular múltiplex que permite ampliar los tratamientos con láser - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla ha adquirido un nuevo equipamiento de láser vascular múltiplex que permite ampliar los tratamientos con láser, "tanto para patología vascular profunda como superficial". La Junta de Andalucía ha destacado en una nota que es el "único" dispositivo de estas características en la comunidad, asimismo, va a "evitar que los pacientes tengan que ser derivados a otras comunidades".

Este dispositivo se está utilizando a modo de formación y está previsto que entre plenamente en funcionamiento el próximo mes para el tratamiento de los pacientes. Esta tecnología ha supuesto una inversión de 100.000 euros.

El dermatólogo y coordinador de la Unidad y Procedimiento de Referencia en Andalucía (UPRA), el doctor José Bernabéu Wittel, ha destacado que el nuevo equipamiento es "más completo y trata lesiones superficiales y profundas que antes no se podían abordar"

Hasta ahora, estos pacientes, unos 10 o 12 cada año, y con una media de 30 a 40 sesiones anuales con lesiones profundas, tenían que desplazarse a Madrid para cada sesión. El doctor Bernabéu ha indicado que con el nuevo dispositivo, no solo "se mejora la atención de las intervenciones actuales" sino que también podría "incrementar el volumen de pacientes"

El tratamiento de las patologías vasculares con láser en el Virgen del Rocío lo realizan, además del Dr. Bernabéu, la Dra. María Teresa Montserrat y la Dra. Rosa Corbí Llopis. Las consultas de las patologías vasculares tienen un carácter multidisciplinar con la presencia de dermatólogos y de cirujanos. A lo largo del año atienden a más de 2.000 pacientes, entre adultos y niños, con anomalías vasculares.

El doctor Bernabéu ha destacado otro avance en el último año. Se trata de un panel genético de lesiones vasculares en tejidos. "Muchas de estas lesiones se deben a mutaciones en el tejido y es muy difícil hacer un estudio genético solo en un tejido, no en sangre", explica el coordinador de UPRA.

El nuevo láser dermatológico es de doble longitud de onda de 532 nanómetros y 1.064 nanómetros. Su sistema de enfriamiento con criógeno, la detección de temperatura en tiempo real y la tecnología de pulsos secuenciales variables "garantizan una aplicación precisa y segura". Además, la plataforma es intuitiva y la gestión inteligente de la energía permiten realizar tratamientos "más rápidos y uniformes".

50 AÑOS DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA

El servicio de Dermatología del Hospital está actualmente compuesto por 17 profesionales y está dirigido por el Dr. José Juan Pereyra Rodríguez.

La unidad ha cumplido en 2025 su 50 aniversario, años en los que se ha convertido en "referente a nivel andaluz y nacional para el tratamiento de enfermedades de la piel, la docencia médica y la investigación de vanguardia". Durante estas cinco décadas, la unidad de Dermatología ha pasado de 32.000 consultas en el año 2000 a más de 66.000 anuales en 2025. Incluye además casi 12.000 atenciones a través del innovador sistema de teledermatología.

Además, realiza anualmente más de 7.000 procedimientos quirúrgicos en los quirófanos que disponen en distintos centros de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y en el Hospital Muñoz Cariñanos.

En el ámbito de la investigación, ha logrado posicionarse como uno de "los líderes del país" con 395 publicaciones científicas de impacto, 582 comunicaciones a congresos y 44 capítulos de libros. Ha sido impulsor de grupos de investigación como el CTS 232 de Oncología Cérvico- Facial y el CTS 1088 de Enfermedades Inmunomediadas, y ha participado en ensayos clínicos, patentes y proyectos de inteligencia artificial en colaboración con la Escuela de Ingeniería Informática.

También ha recibido diversos premios, incluyendo cuatro premios nacionales de la Academia Española de Dermatología y Venerología, cinco internacionales y el reconocimiento como Mejor Servicio de Dermatología de Andalucía por reputación y uno de los cinco mejores del país.