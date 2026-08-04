El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla impulsa una plataforma internacional para investigar los tumores cerebrales

Miembros de la Plataforma de Medicina de Sistemas Traslacional en Tumores Cerebrales impulsada por el Hospital Virgen del Rocío. - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, junto a la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), ha puesto en marcha la Plataforma de Medicina de Sistemas Traslacional en Tumores Cerebrales.

Según ha indicado el centro hospitalario en una nota, se trata de una iniciativa científica multidisciplinar destinada a acelerar el desarrollo de nuevos biomarcadores, terapias innovadoras y herramientas de medicina personalizada para pacientes con tumores cerebrales.

La plataforma está dirigida científicamente por el profesor Nabil Hajji, profesor de la Universidad de Sevilla, investigador del IBiS y profesor adjunto de Long Island University (Estados Unidos). La iniciativa está en fase de investigación, por lo que todavía no tiene aplicación directa en los pacientes.

La coordinación clínica está liderada por el doctor Carlos Butrón Díaz, neurocirujano especializado en tumores cerebrales, con especial interés en gliomas de bajo grado, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), y cuenta con la participación de profesionales del propio hospital pertenecientes a las áreas de neurocirugía, oncología radioterápica, oncología médica, neuropatología y neuropsicología: Eloy Rivas, Miriam Alonso y Álvaro Torres.

Este equipo trabaja de forma integrada con investigadores de la Universidad de Sevilla, el IBiS y colaboradores nacionales e internacionales especializados en inmunología, biología tumoral, bioinformática, tecnologías multiómicas, biología espacial, matemáticas aplicadas, inteligencia artificial, desarrollo de fármacos y modelización computacional.

Su objetivo es comprender mejor cómo se desarrollan los tumores cerebrales, desde los menos frecuentes hasta los más agresivos, como el glioblastoma, para identificar nuevas opciones terapéuticas adaptadas a las características de cada paciente. La especialidad de tumores cerebrales se encuadra dentro de la Unidad de Neurocirugía, dirigida en el HUVR por el doctor Eugenio Cárdenas.

Uno de los proyectos más innovadores es el desarrollo de gemelos digitales (Digital Twins), modelos virtuales capaces de recrear el comportamiento de un tumor a partir de datos clínicos, de imagen y de laboratorio. Estas herramientas permitirán simular la evolución de la enfermedad y predecir la respuesta a distintos tratamientos antes de aplicarlos al paciente.

Asimismo, la plataforma ha creado un sistema propio de análisis, denominado Smart Scoring System (3S), que utiliza inteligencia artificial para identificar los biomarcadores y las posibles dianas terapéuticas con mayor potencial. Posteriormente, estas predicciones se validan en modelos experimentales desarrollados a partir de muestras de pacientes, con el objetivo de acelerar la llegada de los resultados a la práctica clínica.

El equipo trabaja en la búsqueda de nuevos fármacos, especialmente aquellos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, uno de los principales obstáculos para tratar los tumores cerebrales.

FINANCIACIÓN EUROPEA

El Hospital ha destacado que esta línea de investigación ha recibido un importante impulso gracias a la financiación obtenida en la convocatoria FEDER 2026 para un proyecto centrado en el estudio del oligodendroglioma, un tumor cerebral poco frecuente.

Asimismo, el grupo ha reforzado su proyección internacional con su participación en consorcios europeos de Horizon Europe dedicados a la medicina de precisión, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas terapias.

La colaboración internacional se extiende a instituciones académicas y tecnológicas de Estados Unidos y Europa, aportando capacidades complementarias en gemelos digitales, inteligencia artificial aplicada al descubrimiento de fármacos, biología espacial, modelización matemática, barrera hematoencefálica y traslación clínica.

Uno de los principales valores de esta iniciativa es "su marcado carácter multidisciplinar". Médicos, cirujanos, investigadores básicos, inmunólogos, neuropatólogos, bioinformáticos, matemáticos, ingenieros y expertos en inteligencia artificial trabajan conjuntamente dentro de un mismo ecosistema científico, "favoreciendo una interacción continua entre la investigación básica, la modelización computacional, la experimentación y la práctica clínica".

El Hospital ha subrayado que la Plataforma de Medicina de Sistemas Traslacional en Tumores Cerebrales constituye "un ejemplo de colaboración" entre el Hospital Universitario Virgen del Rocío, la Universidad de Sevilla, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y una amplia red de colaboradores nacionales e internacionales, reforzando el posicionamiento de Sevilla como un referente emergente en investigación traslacional, medicina de sistemas y medicina de precisión aplicada a la Neurooncología.

Además, de Andalucía participan profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena, de Sevilla, y del Hospital Reina Sofía, de Córdoba.