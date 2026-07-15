El hospital Virgen del Rocío de Sevilla lidera una investigación en Andalucía para mejorar el diagnóstico de Alzheimer

Un especialista en uno de los laboratorios de análisis del Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla. - HUVR

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha liderado un estudio multicéntrico andaluz pionero en la validación del biomarcador en plasma p-tau217 para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

Según ha detallado el centro sanitario en una nota, el proyecto ha sido enmarcado en el proyecto de investigación multicéntrico andaluz 'Medicina Personalizada en Enfermedades Neurológicas mediante la Aplicación de Biomarcadores para la Mejora del Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento del Paciente', el cual no solo ha contado la unidad de memoria del Virgen del Rocío, sino que también se ha apoyado en el Hospital Virgen de Valme (Sevilla), el Hospital Torrecárdenas (Almería), el Hospital de Jaén, el Hospital Virgen de las Nieves (Granada), el Hospital San Cecilio (Granada), el Hospital Virgen de la Victoria (Málaga), el Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) y el Hospital Reina Sofía (Córdoba).

No obstante, es el Virgen del Rocío quien ha asumido el liderazgo de la investigación, de manera que ha sido coordinada por el director de la Unidad de Memoria del hospital, el doctor Emilio Franco, al mismo tiempo que el Servicio de Laboratorio Clínico, coordinado por los doctores José Ángel Noval y Daniel Fatela, ha estudiado las muestras gestionadas a través de los distintos nodos del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Al hilo, el doctor Franco ha detallado que el estudio permitirá contar con puntos de corte adaptados a los laboratorios y a la población, además de que "refrenda los datos sobre la utilidad diagnóstica del biomarcador", dado que la determinación del indicador p-tau217 en plasma "va a cambiar la forma de trabajar con los pacientes que consultan por deterioro cognitivo". En este sentido, la incorporación de la prueba a la sanidad pública andaluza "mejorará la accesibilidad a un diagnóstico preciso", de manera que "reducirá en numerosos casos la realización de otras pruebas más invasivas o costosas".

De esta manera, la Junta ha celebrado el trabajo de validación como un "avance pionero en el ámbito científico" que, además de haber sido publicado en la revista científica de "mayor prestigio internacional en este campo", 'Journal of Alzheimer's Disease', ha conseguido superar el objetivo inicial de reclutar a 357 pacientes en el Sistema Sanitario Público de Andalucía para investigar el Alzhéimer, el Párkinson y la Esclerosis Múltiple.

El proyecto, creado como una iniciativa público-privada para impulsar la medicina personalizada en Neurología, ha sido desarrollado en el marco de la Alianza Andalucía-Roche en Neurología de Precisión así como impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Ibima (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga), con el fin de validar el uso conjunto de biomarcadores moleculares, de neuroimagen y neoropsicológicos para no sólo diagnosticar el Alzheimer, sino también el Parkinson y la Esclerosis Múltiple.

En suma, la Junta ha subrayado que el avance ha significado "un paso decisivo hacia un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer más accesible, rápido y menos invasivo" que las técnicas actuales, como la punción lumbar o las pruebas de neuroimagen, de manera que ha abierto "la puerta a una detección más temprana y a una mejor planificación terapéutica para los pacientes".