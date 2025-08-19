El Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) registra un incremento del 15,6% en cirugías en dos años

El Hospital Virgen del Rocío registra un incremento del 15,6% en cirugías en dos años - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha alcanzado en 2024 las 49.104 intervenciones quirúrgicas, 3.000 más que el año anterior y más de 6.500 en los dos últimos años, lo que supone un aumento del 15 por ciento en este periodo.

Según los últimos datos de la Memoria Anual 2024 del centro, también han marcado "máximos históricos" las consultas externas (1.252.284), determinaciones analíticas (23.723.508), pruebas de diagnóstico por la imagen (665.502) y urgencias (311.723). Por el contrario, el único dato que continúa en descenso es el de los partos, con 4.532. También ha destacado la actividad científica e investigadora de los profesionales del centro hospitalario, con 1.720 estudios clínicos activos y 1.161 publicaciones con factor de impacto.

Esto significa que además de atender la demanda asistencial, que también ha aumentado, continúan generando conocimiento y avanzan en el desarrollo de nuevas terapias para dar solución a problemas de salud "más complejos o menos frecuentes en la población".

De hecho, participan en 25 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) o centros, servicios y unidades de referencia designados así por el Ministerio de Sanidad para que pacientes de otras comunidades puedan ser atendidos en el hospital sevillano. Un número que se verá incrementado este año con la consecución de nuevas unidades de referencia nacional.

Además, participa en diez Redes Europeas de Referencia (ERN) de investigación europeas y lidera 26 Unidades y Procedimientos de Referencia (UPRA) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que son unidades y procedimientos de referencia en Andalucía. Y ha registrado 18 nuevas patentes y modelos de propiedad industrial e intelectual, reforzando su papel como referente en innovación y transferencia de conocimiento.

MÁS DE 838 MILLONES DE PRESUPUESTO

Respecto al presupuesto del área económica del Virgen del Rocío, el centro ha destinado, según la memoria, 838,4 millones de euros a gasto de personal (401,7 millones), seguido por gasto en fármacos (179,9 millones) e inversiones (18,6 millones), con un impacto provincial estimado del 1,33% en el empleo y del 1,94% en el PIB.

El Virgen del Rocío es el centro hospitalario con más camas de España (1.525) y 10.105 profesionales. Además, trabaja en iniciativas de sostenibilidad ambiental, a favor de una mejora energética, reducción de residuos y promoción de la igualdad, en consonancia con la estrategia del SAS. Así, ha reducido su huella de carbono, mejorado la eficiencia energética de sus instalaciones y reforzado la participación ciudadana a través de canales de atención y escucha activa.

Por otro lado, ha subrayado las 189 actuaciones de mejora en infraestructuras realizadas, que incluyen obras de climatización, accesibilidad y renovación de áreas. En el ámbito logístico, se han gestionado 11.616.483 unidades de suministros y 126.302 solicitudes de transporte interno.

Por último, el servicio de alimentación del Virgen del Rocío ha distribuido 872.504 dietas adaptadas y la lavandería ha procesado 1.237.266 kilos de ropa hospitalaria, tal y como ha detallado el informe.

Este documento sigue los criterios de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), así como estándares de calidad asistencial que han sido reconocidos con premios nacionales, como el otorgado por la Fundación Avedis Donabedian.