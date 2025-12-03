Igualdad, antigitanismo y reconocimiento institucional, prioridades de Andalucía para la inclusión del pueblo gitano

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en la sesión de control del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha presentado este miércoles en la sesión de control del Parlamento andaluz el balance de las actuaciones desarrolladas por el departamento que dirige durante 2025 para "impulsar la inclusión del pueblo gitano".

Según ha informado la Junta en una nota, López ha subrayado que la consejería ha trabajado en este ámbito de la mano de las entidades del tercer sector y en torno a tres pilares, "promover la igualdad real, luchar contra el antigitanismo e impulsar el reconocimiento institucional del pueblo gitano como parte esencial de Andalucía".

"El pueblo gitano está en las entrañas de Andalucía, con su sello en la cultura, el arte, la gastronomía y el vocabulario", ha resaltado la consejera, afirmando que "Andalucía no se entiende sin el pueblo gitano, y el pueblo gitano no se entiende sin Andalucía. Es una parte esencial del alma de esta tierra".

Entre las acciones llevadas a cabo para avanzar en inclusión e igualdad, la titular de Inclusión Social ha resaltado que desde la consejería "promovimos la concesión de la Medalla de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia al Pueblo Gitano, que se une al reconocimiento de las buenas prácticas en el Premio Andalucía + Social concedido a la Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romi".

Además, ha subrayado otras acciones para impulsar la visibilidad y el reconocimiento institucional de la comunidad gitana, como la jornada 'Mujeres gitanas: Historia, presente, y futuro' o la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en el Palacio de San Telmo.

En esta misma línea, López ha indicado que el pasado 22 de noviembre "celebramos en el Parlamento de Andalucía el pleno del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, así como el acto conmemorativo del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces". Ha señalado que, en el seno del Consejo, "se aprobó su logotipo identificativo, fruto del consenso de todas las entidades representadas".

Para seguir avanzando en la inclusión de la comunidad gitana andaluza, la consejera ha destacado que "estamos ultimando la elaboración del segundo Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana", un documento que marcará las actuaciones de cada consejería del Gobierno andaluz en su ámbito de competencia. Además, ha incidido en que, a finales de 2024 "aprobamos el Protocolo de Actuación en Casos de Antigitanismo, y hemos programado una formación específica a los profesionales de los servicios sociales de Andalucía para garantizar su aplicación eficaz".

Por último, Loles López ha incidido en que desde Inclusión Social, "estamos ultimando el programa de inclusión socioeducativa de jóvenes gitanas y gitanos, para apoyar de manera integral la continuidad escolar".