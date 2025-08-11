El interior de Andalucía recibe 6,8 millones de turistas en 2024, un 5,6% más, y recupera el nivel prepandemia

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior de Andalucía ha recibido en 2024 un total de 6,8 millones de turistas, lo que supone un 5,6% más que el pasado año, un crecimiento que supera al registrado del número de visitantes a lo largo del 2024 a la región y recuperando el nivel de turistas previo a la pandemia de la Covid-19.

Según el informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogido en una nota de prensa de la Junta, el turismo de interior supone en torno al 20% del total de turistas recibidos en la región.

En cuanto al perfil, los turistas que visitan el interior de la comunidad proceden en su mayoría del territorio nacional siendo la propia Andalucía el principal emisor. Así, el 46% de los visitantes del interior son andaluces frente al 29,9% del resto de España y el 24,1% que son extranjeros.

La estancia del turista de interior se estima en 4,4 días de media, con un gasto medio diario de 81,86euro, lo que supone un incremento de casi el 29,5% respecto a 2019 como año previo al Covid-19. Respecto a los hábitos de consumo, los establecimientos hoteleros son el principal alojamiento escogido (60,3%).

Las principales actividades son visitas culturales (61%), actividades gastronómicas (43,7%) y visitar espacios naturales (27,2%), lo que supone que los turistas valoren su visita a Andalucía con un 9,1 sobre 10 y con un grado de fidelidad del 45,6%. En cuanto a la edad, el visitante principal es de la Generación X (35,3%) --45 a 65 años--, seguido de los Millennials (23,5%) --30 a 44 años--.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado los datos que mantienen a la región como un referente en turismo. "Andalucía consolida su modelo turístico sostenible, respetuoso con el residente y con el entorno natural", ha dicho destacando el sector como palanca clave para dinamizar el interior de la región.

"El turismo es sinónimo de futuro", ha afirmado subrayando que estas cifras confirman al sector como uno de los grandes motores de la economía andaluza, con capacidad para generar empleo, fijar población y contribuir al desarrollo del territorio. "El turista es protagonista de este crecimiento sostenido y de la transformación que vive Andalucía", ha concluido.