Jornada de Sensibilización en Abordaje de Violencia de Género, en el Área Sanitaria Sur de Sevilla como previa del 25N

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha acogido la celebración de las segundas Jornadas de Sensibilización en el Abordaje de la Violencia de Género del Área Sanitaria Sur, en los prolegómenos del Día Internacional Contra la Violencia de Género.

Dicho espacio ha reunido a un numeroso grupo de profesionales socio-sanitarios en su compromiso social y sanitario de luchar contra esta lacra. El objetivo de esta iniciativa, continuada en el tiempo, es "profundizar en la complicidad del ámbito sanitario para contribuir a su lucha y erradicación con la especial sensibilización en su abordaje", explica en una nota de prensa.

Una oportunidad, como destaca la referente de Género de este área sanitaria, la enfermera Aniana Chaves, "para reforzar la conciencia colectiva y abrir espacios de reflexión que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia".

La jornada está organizada por la Comisión Interdisciplinar para la Actuación ante la Violencia de Género del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla con representación de diferentes perfiles profesionales.

En este sentido, la apertura de la misma ha corrido a cargo de su directora gerente, Inmaculada Vázquez, quien ha subrayado "el preocupante cariz de una problemática que trasciende lo individual y afecta a toda la sociedad, haciendo hincapié en la importancia de la prevención, la atención integral y la sensibilización como pilares fundamentales para erradicar esta forma de violencia que impacta de manera directa en mujeres, menores y familia".

A continuación, el programa ha incluido tres ponencias para las cuales se ha contado con la participación de prestigiosos especialistas en la materia que llevan décadas trabajando en la protección y recuperación de las víctimas. Inicialmente, ha intervenido María Ángeles Sepúlveda con la ponencia 'Cómo afecta la violencia de género a la salud de la víctima y de los familiares convivientes'.

Esta invitada experta en Violencia de Género es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Legal y Forense. Anteriormente a su jubilación ha sido jefa de la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer en la delegación del Gobierno en Andalucía.

La siguiente ponencia, titulada 'Guía de recursos y servicios del IAM', ha correspondido a Mercedes Soriano. Asesora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, es licenciada en Ciencias de la Información con amplia experiencia en la materia. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Mujeres en Igualdad de Sevilla y participa en el Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla.

Por su parte, la tercera ponencia la ha protagonizado el psicólogo clínico y asesor técnico del IAM Juan Ignacio Paz. Dispone de un dilatado recorrido por el IAM y en la Dirección General de Violencia de Género de la consejería respectiva. Reúne gran experiencia en formación y sensibilización a nivel autonómico, nacional e internacional. Su intervención llevaba por título 'Entender a la mujer que sufre violencia de género, imprescindible para poder ayudarlá.

Finalmente, Aniana Chávez se ha encargado de cerrar esta jornada reafirmando "el compromiso de este área sanitaria con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas; contribuyendo de este modo a que cada paso que demos nos acerque a un futuro sin violencia de género".