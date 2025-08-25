Juanma Moreno recuerda a Juanita Reina como "artista referente del talento andaluz" en el centenario de su nacimiento

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto 'La alfombra de la cultura y el liderazgo femenino’ en Granada, en julio de 2025. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha recordado el centenario del nacimiento de la cantante sevillana Juanita Reina que se cumple este lunes, 25 de agosto, y ha subrayado que fue "una de las más grandes de la copla española" y "una artista referente del talento andaluz".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha compartido la consejera andaluza de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el presidente de la Junta ha reivindicado también a Juanita Reina como "genuina voz andaluza que deslumbró en el mundo de la canción y el cine de la época".

"Una artista referente del talento andaluz que marca a varias generaciones", ha completado su comentario sobre Juanita Reina el presidente de la Junta, quien ha acompañado su apunte en 'X' de un fragmento de película en la que aparece la artista cantando la copla 'Capote de grana y oro'.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Área de Cultura, ha confirmado este lunes que pondrá en marcha próximamente el programa de actividades con el que la ciudad rendirá homenaje a Juanita Reina en el centenario de su nacimiento, acaecido el 25 de agosto de 1925 en la calle Parras, en el barrio de la Macarena.

Con 13 años debutó en el Teatro Cervantes y, pocos años después, protagonizaba películas como 'La blanca paloma' (1942) y 'Canelita en rama' (1943). Su trayectoria en el cine también incluyó títulos como 'Lola la Piconera' (1946) y 'La Lola se va a los puertos' (1947).

En 1992 participó en el espectáculo 'Azabache', uno de los "hitos culturales" de la Exposición Universal de Sevilla, junto a figuras como Rocío Jurado, Nati Mistral, Imperio Argentina y María Vidal. Juanita Reina murió en marzo de 1999.