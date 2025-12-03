La Junta aborda con los podólogos andaluces su integración en el SAS y medidas contra el intrusismo profesional

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mantiene una reunión con representantes del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reunido este miércoles con la presidenta del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, Rosario Correa, dentro de la agenda de diálogo que la Consejería mantiene con los representantes de los profesionales sanitarios. En el encuentro se han abordado cuestiones como la integración de los podólogos en la red del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y la lucha contra el intrusismo profesional.

Según ha señalado el Ejecutivo andaluz en una nota, la reunión ha permitido avanzar en la hoja de ruta para la incorporación progresiva de estos profesionales al SAS, tras la creación en 2024 de la categoría de Podólogo en los centros sanitarios públicos, compromiso adquirido por el Gobierno andaluz.

Durante la reunión, ambas partes han compartido los avances en la hoja de ruta establecida para incorporar a estos profesionales y han abogado por continuar con la senda del diálogo y la colaboración mantenida hasta el momento.

En este contexto, la Junta ha recordado que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud en el momento actual, la podología no está contemplada como una prestación básica de la cartera de servicios por lo que Andalucía ha dado un paso importante al incorporarlo como servicio complementario en su cartera de servicios.

Asimismo, en la reunión se ha abordado también la integración de los podólogos en la red de atención al pie diabético, el intrusismo profesional o la Inspección de Servicios Sanitarios en el marco de la regulación de centros asistenciales.

En la reunión han estado presentes también el viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, y la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, Celia Fernández. Por parte del colegio de podólogos han asistido también la secretaria del colegio, María del Pilar Cordero; el tesorero, Francisco Martínez, y el vocal por la provincia de Sevilla, Antonio Luis Mora.